В работе пленума приняли участие председатель Верховного суда Валентин Сукало, заместитель главы администрации президента Беларуси Ольга Чуприс, генеральный прокурор Андрей Швед.





Во время заседания было отмечено, что должностные лица чаще всего совершают противоправные деяния, относящиеся к преступлениям коррупционной направленности.





"В первую очередь, это получение взятки, злоупотребление властью или служебными полномочиями и превышение власти или служебных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности", - сообщает Верховный суд.





До прошлого года наблюдался стабильный рост числа осужденных за преступления против интересов службы. В 2020-м году по сравнению с 2019-м таких преступлений стало на 31% меньше (был осужден 631 человек, 1,8% от числа всех осужденных).

При этом, как отмечает Верховный суд, к 2020-му году почти каждый третий из числа осужденных за преступления против интересов службы осужден именно за получение взятки.





Судам даны разъяснения по поводу понятий, носящих оценочный характер, в том числе таких, как "корыстная", "иная личная заинтересованность" и "существенный вред".





Кроме того, уточняется, что запрет на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания и замену наказания более мягким в отношении ряда лиц распространяется на всех должностных лиц, состоящие на госуд� �ственной службе.

"При этом такой запрет не распространяется на должностных лиц различных хозяйственных обществ (ОАО, ООО, ЗАО)", - говорится в сообщении.