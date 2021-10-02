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Телеканал CNN от часового интервью с Лукашенко оставил 8 минут

Телеканал CNN опубликовал интервью с Александром Лукашенко, весь материал уложили в 8 минут.

Фото CNN

Госагентство Белта в свою очередь анонсировало полную версию беседы в 18.00 в эфире телеканала "Беларусь 1". "Сама подача уже готового материала в эфире CNN походила скорее не на интервью, а на наспех смонтированный сюжет. Большую часть семимиминутного хронометража заняли различные видеонарезки и авторские замечания, полные уже привычных и набивших оскомину штампов о Беларуси и ее президенте", - говорится в сообщении Белта.

В госагентстве также подчеркнули, что на стадии согласования речь шла именно о том, чтобы в интернете на сайте CNN интервью было размещено без изъятий.

Интервью было записано в Минске 30 сентября. Предварительное соглашение на разговор Лукашенко дал 9 августа в ходе "Большого разговора с президентом", где присутствовала и представитель CNN. Она предложила Александру Лукашенко ответить на вопросы телекомпании. "Я не исключаю этого. При одном условии: если вы дадите все, что я скажу, не купируя, не вырезая, не добавляя, - сказал глава государства.
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