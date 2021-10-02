Президент Грузии заявила, что никогда не помилует Саакашвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует задержанного бывшего главу государства Михаила Саакашвили.
"Все едины перед законом", - сказала она на брифинге.
По ее словам, экс-президент прибыл в Грузию, чтобы внести дестабилизацию. Она добавила, что не помилует Саакашвили, чтобы "быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима".
Ранее грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что М.Саакашвили задержан в Грузии.
10:03 02/10/2021
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