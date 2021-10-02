







"Все едины перед законом", - сказала она на брифинге.





По ее словам, экс-президент прибыл в Грузию, чтобы внести дестабилизацию. Она добавила, что не помилует Саакашвили, чтобы "быть честными перед людьми, пострадавшими от его режима".





Ранее грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что М.Саакашвили задержан в Грузии.



