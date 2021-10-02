"Клянусь, я не собираюсь быть президентом даже до смерти. Клянусь. Все будет зависеть от ситуации в Беларуси. Если вы, ваши патроны на Западе не будут вмешиваться откуда угодно в нашу ситуацию и мы будем чувствовать себя уверенно и спокойно, как суверенное независимое государство, как народ, который заслужил быть суверенным и независимым, поверьте, все случится раньше, чем вы думаете. Но если только вы посмеете еще раз, как в прошлом году, вмешаться в наши события, будет плохо. Будет так, как вы думаете сейчас", - заявил Лукашенко. Выдержки из интервью опубликовало госагентство БелТА.





"Я 27 лет, как вы сказали, на этом посту служу своему народу. Но я еще не достиг того возраста, как у вас в вашем вашингтонском "обкоме". Там, по-моему, президенту скоро 90 лет. Поэтому давайте за ориентир возьмем возраст вашего патрона в Вашингтоне. Почему бы и нет?", - добавил он.





"Но вы не волнуйтесь, я не дотяну до этого возраста. Президентом может быть человек столько, сколько он пожелает и его изберет народ. Но если он здоров и может управлять страной. У нас непростая ситуация. Поэтому здесь должен быть энергичный, здоровый человек, которого изберет народ, и он будет желать быть президентом. Вот эти главные условия", - отметил Лукашенко.





Лукашенко сказал, что "должен быть мир и покой, чтобы не разрушилось то, что я создавал как первый президент Беларуси". "Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своег� слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом. Я буду защищать то, что я создал вместе с белорусским народом даже ценой своей жизни", - резюмировал он.





Пока, правда, главным фактором дестабилизации является белорусская власть, которая не перестает кошмарить оппонентов. Потому до мира и покоя очень далеко.