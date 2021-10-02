Об этом он заявил на совещании с руководством Администрации президента, передает корреспондент БЕЛТА.





"Мы уже не единожды говорили. Я уже выдвинул несколько раз идею. Она, видимо, прижилась в обществе, насколько это возможно. Что такое гражданское общество в Беларуси? Настало время принять закон и прописать, что наше гражданское общество - это не НПО, НКО и прочая дрянь. А что у нас есть общественные организации. И прямо прописать, какие. Что у нас есть профсоюзы, БРСМ, что у нас есть ветеранские, женские организации. Те, которые показали (себя. - Прим. БЕЛТА) как настоящее гражданское общество. Они массовые и они являются опорами нашего общества", - заявил глава государства.





Александр Лукашенко напомнил, что когда-то говорил об этом на профсоюзном собрании. "До сих пор тишина", - заметил он.



