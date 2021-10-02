Грузия возбудила еще одно дело против Саакашвили. За пересечение границы
Министерство внутренних дел Грузии возбудило еще одно дело против бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
В частности, ему инкриминируют незаконное пересечение государственной границы Грузии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Грузии.
"МВД расследует факт незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили - преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме", - говорится в сообщении.
07:58 02/10/2021
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