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Грузия возбудила еще одно дело против Саакашвили. За пересечение границы

Министерство внутренних дел Грузии возбудило еще одно дело против бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

 В частности, ему инкриминируют незаконное пересечение государственной границы Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Грузии.

"МВД расследует факт незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили - преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме", - говорится в сообщении.
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