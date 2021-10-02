В частности, ему инкриминируют незаконное пересечение государственной границы Грузии.





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Грузии.





"МВД расследует факт незаконного пересечения границы Михаилом Саакашвили - преступление, предусмотренное статьей 344 Уголовного кодекса Грузии. Все необходимые и процессуальные следственные действия по делу проводятся в активном режиме", - говорится в сообщении.



