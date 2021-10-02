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Ситуация в Беларуси снова будет обсуждаться в Европарламенте

В Европарламенте в очередной раз обсудят ситуацию в Беларуси. Участие в обсуждении примут верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон

Ситуация в Беларуси снова будет обсуждаться в Европарламенте
Об этом пишет БелаПАН.

Европарламент обсудит ситуацию в стране "спустя год после сфальсифицированных президентских выборов и жестокого подавления протестов". Предметом обсуждения также станет миграционный кризис на границе ЕС и Беларуси.

Ожидается, что по итогам обсуждения евродепутаты примут резолюцию. Голосование по ней пройдет 7 октября.

30 сентября ПАСЕ приняла резолюцию по Беларуси, в которой призвала официальный Минск прекратить использовать мигрантов в противостоянии с Западом. 
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