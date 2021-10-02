



Европарламент обсудит ситуацию в стране "спустя год после сфальсифицированных президентских выборов и жестокого подавления протестов". Предметом обсуждения также станет миграционный кризис на границе ЕС и Беларуси.





Ожидается, что по итогам обсуждения евродепутаты примут резолюцию. Голосование по ней пройдет 7 октября.





30 сентября ПАСЕ приняла резолюцию по Беларуси, в которой призвала официальный Минск прекратить использовать мигрантов в противостоянии с Западом.