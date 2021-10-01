Видео опубликовал «Спутник Беларусь» в своем телеграм-канале.





«В каких семьях воспитывались эти люди. Я считаю, мы слишком мягко поступаем с ними и им подобными. Почему-то они действуют вне рамок закона, а мы стараемся все делать по закону. По закону с ними беседовать, по закону их убеждать, по закону их уговаривать. А надо, как Путин сказал, мочить в сортире всех: за одного — 20, 100… Чтобы не было неповадно никому. Может быть, грубо, но искренне», — сказал бывший глава Генштаба, а теперь депутат Палаты представителей.



