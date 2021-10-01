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Посольство США: Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать стремление белорусского народа к демократическому будущему

Соединенные Штаты будут и впредь поддерживать стремление белорусского народа к демократическому будущему, говорится в опубликованном вечером 1 октября в соцсетях заявлении американского посольства в Минске.

Отмечается, что прошло больше года с тех пор, как Александр Лукашенко (назван без имени и должности) «отказался подчиниться воле белорусов» и вместо этого «неоднократно прибегал к эскалации насилия и репрессий», пишет naviny.online


«Политика Госдепартамента в отношении Беларуси четкая. Как уже повторялось посольством США: призываем к освобождению политзаключенных, подлинному диалогу с демократической оппозицией и гражданским обществом, а также к свободным и справедливым выборам под международным наблюдением», — говорится в заявлении.

Джули Фишер, имеющая статус специального посланника для Беларуси после решения Минска отозвать согласие на ее назначение послом, подчеркнула, что США стремятся к «предсказуемым и стабильным» отношениям с Беларусью, однако в нынешних условиях это невозможно. «Мы не можем и не будем отказываться от фундаментальных свобод», — отметила Фишер.

Посольство США распространило свое заявление на фоне скандала вокруг интервью, которое взяла у Лукашенко 30 сентября американская телекомпания CNN. В титрах он был назван «белорусским президентом», каковым официальный Вашингтон его не считает.
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