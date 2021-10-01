— Разрыв в обществе в стране становится все больше. Тем более нереальным и ненастоящим выглядит Год народного единства. В смысле единства, основанного на согласии, а не на подчинении, — комментирует последние события на своем канале экс-кандидат в президенты-2020. — Но я все-таки считаю, что пока у нас в стране не гражданская война, у нас — холодное противостояние. И ответственность за то, чтобы не допустить перехода в горячий конфликт в любом его выражении, лежит на политиках и чиновниках.





Андрей Дмитриев считает, что эскалация насилия с любой стороны приведет к тяжелым последствиям:





— Необходимо искать пути по решению конфликта, а не по его обострению. Потому что всегда найдутся те, кто (не важно, с какой стороны) думает, что увеличением количества насилия они увеличивают себе шансы на победу. Но это ошибка. Увеличение количества насилия ведет к ситуации, где шансы на победу останутся у тех, кто находится вне Беларуси и точно не желает нам добра. Потому что этим всегда кто-то пользуется.





Белорус не должен убивать белоруса. Я считаю, что сегодня все лидеры — и официальной стороны, и оппозиционные — должны четко говорить о непринятии насилия. Потому что горячие головы всегда будут. Всегда будут те, кто думает, если взять ружье, то получится быстрее.





На самом деле, наоборот, это только удлиняет процесс, утяжеляет его. Потому что после подобных историй шансы хотя бы на какое-то сближение и готовность друг друга слышать, очень сильно сокращаются.





Только единство, основанное на согласии и принятии друг друга, на готовности слышать друг друга, делает страну по-настоящему сильной. И тогда этот народ невозможно расколоть.





Я слышу от некоторых пропагандистов: давайте зачистим всех. Но вы же уже это делаете! А, может, наоборот, вместо насилия и зачисток необходимо начать думать про то, как в стране, где люди имеют разные мнения, нам находить пути взаимопонимания? — предлагает Дмитриев.



