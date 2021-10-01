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Лукашенко удручает поведение россиян, коллег чекистов и бойцов антитеррора

Действия сотрудников Группы "Альфа", в ходе которых погиб боец спецподразделения и стрелявший в него айтишник, получили различные оценки, в том числе, в профессиональной среде.

 Глава государства во Дворце Независимости на совещании с руководством Администрации президента, посвященном кадровой и идеологической работе, констатировал, что заметил в СМИ разночтения в оценках гибели сотрудника КГБ, пишет sputnik.by

"Что меня удручает, - поведение россиян, коллег чекистов и бойцов антитеррористических организаций. Удручает то, что эти люди, вроде бы, такие же, как и ребята из белорусской группы "А", прошедшие немало испытаний, начинают по каким-то непроверенным, косвенным моментам оценивать работу наших спецподразделений: вот где-то непрофессионально, еще что-то", - посетовал Александр Лукашенко.
По его словам, ему хотелось бы обратить внимание братского народа на работу белорусских спецподразделений и Группы "Альфа" Комитета Государственной Безопасности, в том числе Дмитрия Федосюка, который погиб.

Глава государства напомнил, что именно спецподразделение КГБ участвовало "в нейтрализации группы ЧВК "Вагнер" (задержании 33 сотрудников российской ЧВК в прошлом году под Минском - Sputnik)". Погибший офицер Дмитрий Федосюк также принимал участие в операции, подчеркнул Лукашенко.
После чего добавил, что хотел бы, чтобы все взглянули, как действовал белорусский спецназ в отношении трех десятков военных специалистов, которые не успели даже глазом моргнуть.

"Если кому-то хочется дать оценку нашим спецподразделениям, пусть посмотрят эту картинку", - предложил Александр Лукашенко.
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