"Слушайте, мы не настолько глупы, чтобы в современных условиях ходить фронтами. Потому что, если мы пойдем фронтом (мы и это умеем делать), пострадать могут невинные люди. Когда идешь фронтом, могут попасться люди, абсолютно не причастные к этим делам", - отметил Лукашенко в ходе совещания с руководством своей администрации в пятницу.









"Поэтому хочу еще раз уточнить свою позицию: мы точечно, аккуратно, с помощью спецслужб и других подразделений МВД и прочих будем отрабатывать разных людей, разные организации и разные варианты. У нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем", - подчеркнул правитель. Цитирует interfax.by





Как сообщалось, 28 сентября бойцы группы "Альфа" проводили спецоперацию по выявлению возможных причастных к террористической и экстремистской деятельности на территории Беларуси. В результате стрельбы, которую открыл житель квартиры на ул. Якубовского, смертельное ранение получил сотрудник КГБ с позывным "Нирвана". Подозреваемого ликвидировали ответным выстрелом.



