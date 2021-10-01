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Лукашенко: "У нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем"

Лукашенко заявил, что убийство сотрудника КГБ не станет поводом для проведения зачисток по всему фронту в стране, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Слушайте, мы не настолько глупы, чтобы в современных условиях ходить фронтами. Потому что, если мы пойдем фронтом (мы и это умеем делать), пострадать могут невинные люди. Когда идешь фронтом, могут попасться люди, абсолютно не причастные к этим делам", - отметил Лукашенко в ходе совещания с руководством своей администрации в пятницу.


"Поэтому хочу еще раз уточнить свою позицию: мы точечно, аккуратно, с помощью спецслужб и других подразделений МВД и прочих будем отрабатывать разных людей, разные организации и разные варианты. У нас хватит ума, чтобы точечно разобраться с каждым мерзавцем", - подчеркнул правитель. Цитирует interfax.by

Как сообщалось, 28 сентября бойцы группы "Альфа" проводили спецоперацию по выявлению возможных причастных к террористической и экстремистской деятельности на территории Беларуси. В результате стрельбы, которую открыл житель квартиры на ул. Якубовского, смертельное ранение получил сотрудник КГБ с позывным "Нирвана". Подозреваемого ликвидировали ответным выстрелом.
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