Силовики установили организаторов преступной группы "Революционное действие"
Следственный комитет вместе с ГУБОПиКом и МВД установил представителей организации "Революционное действие", которое "разжигает социальную вражду".
По данным следствия, 29-летние Роман Халилов и Евгений Журавский вместе с другими членами преступной организации пришли к посольству Беларуси в Польше не позднее 29 сентября.
Группа лиц показывала здесь разные материалы с информацией в поддержку лиц, убивших сотрудника КГБ в Минске. Также они демонстрировали сведения, которые "заведомо направлены на разжигание социальной розни и вражды, а также героизируют террориризм", заявили в СК.
Все свои действия члены "Революционного действия" сняли на фото и видео для публикации в интернете.
По информации следователей, Халилов и Журавский как минимум с 2017 года активно участвуют в анархистском движении. Сейчас против них возбуждено уголовное дело за возбуждение социальной вражды и розни. В ближайшее время они будут объявлены в розыск, пишет euroradio.fm
19:50 01/10/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение