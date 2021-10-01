По данным следствия, 29-летние Роман Халилов и Евгений Журавский вместе с другими членами преступной организации пришли к посольству Беларуси в Польше не позднее 29 сентября.





Группа лиц показывала здесь разные материалы с информацией в поддержку лиц, убивших сотрудника КГБ в Минске. Также они демонстрировали сведения, которые "заведомо направлены на разжигание социальной розни и вражды, а также героизируют террориризм", заявили в СК.





Все свои действия члены "Революционного действия" сняли на фото и видео для публикации в интернете.



