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Силовики установили организаторов преступной группы "Революционное действие"

Следственный комитет вместе с ГУБОПиКом и МВД установил представителей организации "Революционное действие", которое "разжигает социальную вражду".

По данным следствия, 29-летние Роман Халилов и Евгений Журавский вместе с другими членами преступной организации пришли к посольству Беларуси в Польше не позднее 29 сентября.

Группа лиц показывала здесь разные материалы с информацией в поддержку лиц, убивших сотрудника КГБ в Минске. Также они демонстрировали сведения, которые "заведомо направлены на разжигание социальной розни и вражды, а также героизируют террориризм", заявили в СК.

Все свои действия члены "Революционного действия" сняли на фото и видео для публикации в интернете.

По информации следователей, Халилов и Журавский как минимум с 2017 года активно участвуют в анархистском движении. Сейчас против них возбуждено уголовное дело за возбуждение социальной вражды и розни. В ближайшее время они будут объявлены в розыск, пишет euroradio.fm
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