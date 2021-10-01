Не только в Беларуси: сообщается о "минировании" и беларуских посольств
Сообщения о минировании поступили сегодня не только в беларуские школы, вузы и Нацбиблиотеку.
Стало известно, что «минировали» и диппредставительства Беларуси за рубежом, как минимум в Кыргызстане, Литве и Австрии.
"Везде соответствующими органами были проведены обследования зданий, сообщения о минировании в последствии не подтвердились", - сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.
Белорусский партизан
17:45 01/10/2021
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