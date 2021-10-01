Не только в Беларуси: сообщается о "минировании" и беларуских посольств

Сообщения о минировании поступили сегодня не только в беларуские школы, вузы и Нацбиблиотеку.

Стало известно, что «минировали» и диппредставительства Беларуси за рубежом, как минимум в Кыргызстане, Литве и Австрии.

"Везде соответствующими органами были проведены обследования зданий, сообщения о минировании в последствии не подтвердились", - сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз. "Везде соответствующими органами были проведены обследования зданий, сообщения о минировании в последствии не подтвердились", - сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В пятницу также "заминировали" в Минске и других городах страны университеты, отели, предприятия.

