



Михаилом Пастуховым и кандидатом в президенты 2001 года Владимиром Гончариком. Зачем Лукашенко новая Конституция, для каких целей он ее использует? Об этом udf побеседовал с доктором юридических наук, профессороми кандидатом в президенты 2001 года

«Лукашенко может занять ключевую должность в новой системе власти»

- Как и раньше, содержание проекта изменений и дополнений в Конституцию от власти покрыто завесой тайны, хотя некоторые просветы имеются. В частности, А.Лукашенко высказал пожелание, чтобы поправки в Конституцию принимало Всебелорусское народное собрание, что может существенно изменить ситуацию относительно будущих конституционных преобразований, - говорит Михаил Пастухов.





- Но Всебелорусское народное собрание – это не конституционный орган?





- Да, пока это лишь организационная форма активности сторонников А.Лукашенко, преимущественно чиновников и депутатов разного уровня. Этим людям, собранным по указанию сверху, хотят придать видимость органа власти, да еще дать возможность решать значимые государственные вопросы.





Например, утверждать пятилетние планы развития страны, заслушивать отчеты первых лиц страны, предупредить об их неполном соответствии занимаемой должности. Еще предлагается утверждать поправки в Конституцию, не вникая в их особенности и последствия.





Конечно, возникают сомнения в легитимности такого органа власти, который никто не избирал и которых пригласили на «собрание» для утверждения угодных для действующей власти решений.





- На Ваш взгляд, как А.Лукашенко собирается использовать обновленную Конституцию?





- Могу предположить, что новая редакция Конституции обнулит сроки полномочий всех органов власти и руководящих лиц. В результате произойдет переизбрание и переназначение всего руководящего состава власти, включая президента.





Считаю, что А.Лукашенко не будет участвовать в новых президентских выборах, а будет претендовать на должность председателя Всебелорусского народного собрания. Судя по суете с доработкой поправок в Конституцию, эта должность должна стать главной в будущей системе власти. Ее пытаются всячески укрепить, расширяя влияние на все органы власти.





- По сути, под вывеской «ВНС» нам предлагает сохранение власти Лукашенко, но уже без участия избирателей?





- Да. При этом нынешний глава государства может занять ключевую должность в новой системе власти, которая находится не на вершине властной пирамиды, а как бы «в стороне». Однако приводные ремни власти останутся в руках председателя ВНС. В любой момент он может вмешаться в деятельность других органов власти, в том числе вызвать «на ковер» президента и высказать ему «ценные указания».





Все это – «без шума и пыли». Не надо проводить никаких выборов. Достаточно раз в год собрать заседание Всебелорусского народного собрания и на день-два показать, кто в стране хозяин. Народ по-прежнему будет стоять за окном, то есть будет отстранен от управления делами государства и смотреть за происходящим по телевизору.





«Я вижу, что Лукашенко тянет время»

Бесконечная доработка Конституции преследует цель максимально затянуть время, считает кандидат в президенты 2001 года Владимир Гончарик.





- Вызывает большие сомнения желание узаконить новый институт – Всебелорусское народное собрание, абсолютно не нужный орган. Ведь в чем вопрос? Есть Национальное собрание – оно не всебелорусское? А Всебелорусское – не национальное? Даже по названию, по форме эти органы не стыкуются.





Более того, неизвестен состав Всебелорусского народного собрания. Ладно, если бы в состав Всебелорусского народного собрания вошли депутаты всех уровней: областного. Районного, городского. Сельского – еще кое-как можно было бы объяснить. Но дополнительно избирают еще каких-то делегатов – непонятно мне.





Я вижу, что Лукашенко тянет время. С точки зрения руководства страны вариант с референдумом беспроигрышный. Даже если избиратели проголосовали против, останется старая Конституция, которая вполне устраивает действующая власть. И сама власть намекает на это. А потом выборы. Будет ли Лукашенко в них участвовать, не будет участвовать – возникает масса вопросов. Вопрос времени является центральным.





Многие эксперты в отрытую говорят о том, что цель Лукашенко – сохранить себя на вершине пищевой цепи, но уже без прямых выборов. Согласен ли Владимир Гончарик с такой оценкой?





- Я на стороне тех, кто считает, что Лукашенко пытается сохраниться во власти. Это просматривается. Ведь по действующей Конституции (статьи 87, 89) власть временно переходит к премьеру, проводятся новые выборы – и все закрыты. Спокойно и с благодарностью такое решение было бы воспринято, абсолютным большинством.





- Вписывается ли сценарий Лукашенко в союзную интеграцию, во взаимоотношения с Владимиром Путиным?





- Думаю, в Москве подходы пока не изменились. И президент России не раз высказывался: нужно провести референдум. Принять поправки в Конституцию и провести новые выборы. Думаю, Кремль по-прежнему придерживатется такой тактики.