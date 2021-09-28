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Украинская разведка помогала Автуховичу? Главное из расследования "Украинской правды"

"Украинская правда" опубликовала расследование о том, как украинская разведка связана с белорусскими революционерами – так называемой группой Николая Автуховича.

Украинская разведка помогала Автуховичу? Главное из расследования "Украинской правды"
Николай Автухович, архивное фото
Белорусский КГБ обвиняет эту группу в подготовке терактов и ввозе оружия с территории Украины.

Подробности журналистам рассказал бывший комбат и бывший депутат украинского парламента Семен Семенченко. Сам он за решеткой в Украине по обвинению в создании незаконного вооруженного формирования по типу частной военной компании. 

Семенченко говорит, что сотрудничал с Главным управлением разведки Украины, в том числе по белорусскому направлению.

"Недавно мы задержали группу Автуховича, мерзавцы последние, мы все каналы вскрыли, они тоннами оружие [поставляли] через Украину", – рассказывал Лукашенко в декабре 2020 года.

Ультиматум для Лукашенко

По версии белорусских властей, в так называемую группу Николая Автуховича (предприниматель, белорусский политзаключенный, в 2004 году – кандидат в Национальное собрание республики) входили 12 человек. 

Им предъявили обвинение в подрыве машины милиционера, поджогах и подготовке терактов. Среди членов группы двое людей с инвалидностью, одна пенсионерка и семья священника, у которой Автухович жил какое-то время.

Это уже третий арест Автуховича: 2006-2009 годы он провел за решеткой по обвинению в неуплате налогов. Вскоре после освобождения – приговорен к пятилетнему сроку по обвинению в подготовке покушения на высокопоставленных чиновников. Оба раза правозащитные организации признавали Автуховича политзаключенным. 

После освобождения в 2014 году Автухович мало появлялся на публике. Иногда писал посты в соцсетях, например, в 2019 году потребовал у Лукашенко уйти в отставку, пригрозив запустить "механизм восстановления справедливости".

"Мы со своей командой прокладываем новый путь в борьбе с этим режимом. Этот путь выглядит опасным, но идти нужно именно по нему", – писал Автухович.

Активного участия в протестах 2020 года Автухович не принимал. В соцсетях критиковал оппозицию. Однако в декабре 2020 года был задержан.

При чем здесь украинская разведка – версия Семена Семенченко

В интервью "Украинской правде" бывший народный депутат Украины и основатель добровольческого батальона "Донбасс" Семен Семенченко рассказал, что украинские спецслужбы были знакомы с группой Автуховича.

"Самое главное было – передать свой опыт, опыт создания отрядов самообороны, опыт создания отрядов добровольческих тем людям, которые были готовы защищаться от того, что происходит в Беларуси", – поделился Семенченко.

В марте 2021 года украинские силовики обвинили Семенченко в создании незаконного вооруженного формирования на базе охранной компании, в хранении оружия и в организации теракта. Речь идет об обстреле здания канала "112 Украина" в 2019 году. При этом использовался гранатомет, погибших или раненых не было.

Арестованный Семенченко стал писать журналистам "Украинской правды", что сотрудничал с разведкой, в том числе по белорусскому направлению. С этим он связывает и свое преследование. 

По словам Семенченко, эта работа имела две составляющие: подготовка лагерей для возможных беженцев из Беларуси и рекрутинг будущих борцов с режимом Лукашенко.

По словам Семенченко, он встречался с Автуховичем в ноябре 2020 года. Бывший депутат помог белорусскому оппозиционеру связаться с украинскими спецслужбами. КГБ Беларуси, в свою очередь, считает, что Николай Автухович получил в Украине боеприпасы. Его задержали в декабре, с тех пор он находится в заключении.



В окружении Автуховича журналистам "Украинской правды" подтвердили факт его встречи с Семенченко. Однако и сам Семенченко, и люди, знавшие Автуховича, утверждают, что никакого оружия в Украине он не получал. 

Александр Лукашенко между тем в марте 2021 года сообщил, что спецслужбы обнаружили новую группу, у которой изъяты арсеналы с тротилом и пластидом.

Президент Украины Владимир Зеленский называет безосновательными обвинения Лукашенко в том, что на территории Украины готовились белорусские боевики-партизаны.

Ни разведка, ни СБУ Украины на запрос "Украинской правды" о работе с Семенченко и Автуховичем не ответили.
Источник: currenttime.tv
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