"Я заметил, что многие возмутились интервью , которое канал CNN брал у Лукашенко. И, конечно, для этого возмущения есть основания. Но, если кто опасается, что случившийся информационный прорыв в западном направлении поможет белорусским властям в смысле исправления репутации или какого-нибудь признания, то совершенно напрасно, – пишет автор канала.





- Не знаю какие неприятности ждут интервьюера, но для интервьюируемого от этого интервью точно не будет никакой пользы. А будет один сплошной вред.





На свидетелей стабильности их вождь действует примерно так же, как голос удава Каа действовал на обезьянок в Запретном городе. И, по совершенно непостижимой причине, они убеждены, что точно такому же эффекту подвержены и все остальные. И, что стоит кому-нибудь услышать голос вождя, как он немедленно впадет в гипнотический транс и поверит всему, что ему говорят.





Просто свидетели стабильности так много рассказывали про харизму и всякий магнетизм, что сами в них уже не сомневаются. А главное, в это верит их вождь. Потому что если ты привык выступать перед беспомощной аудиторией, то как тут не поверить в свои сверхчеловеческие способности.





Но мы-то с тобой знаем, что это не так. И помним, что когда выступать довелось перед аудиторией, которая не боялась, то обнаружилось, что магнетизм давно просрочен. И аудитория CNN, которой бояться совершенно точно нечего, не увидит перед собой всемогущего удава Каа.





Они увидят человека, который считает себя всемогущим и не стесняется повторять, что «дважды два – пять. Или восемь, если поставить соответствующие задачи перед ответственными лицами».





Просто, в представлении свидетелей стабильности, к западу от Бреста живут исключительно слабаки и идиоты. Идиоты, потому что верят всему, что им говорят и слабаки, потому не могут ответить на обиду ничем кроме озабоченностей. И, казалось бы, истории с посадкой самолета и нелегальными мигрантами должны были бы пошатнуть это убеждение. Но нет. Не пошатнули.





Судя по интервью белорусские власти продолжают существовать в этом приятном для себя заблуждении.





А конкретная степень ущерба политической карме будет зависеть, конечно, от содержания интервью. И вот тут я считаю, что мы с тобой может скорее недооценить, чем переоценить последствия.





Потому что белорусские власти давно живут в мире альтернативной морали, куда давно не залетала химера совести.





И нас с тобой это уже не удивляет, но в большом мире люди к такому не привычны. Когда человек говорит, что ему не в чем извиняться перед избитыми и посаженными в тюрьмы, то это звучит круто только для свидетелей стабильности. Потому что только в их мире жестокость – признак силы. А для неподготовленного белорусским телевизором зрителя эффект может быть шокирующим.





И, конечно, важное значение для последствий будет иметь возмущение неравнодушных (в хорошем смысле этого слова) граждан. После того, как твитт об интервью получил все эти альтернативно одобрительные комментарии, в твитте PR-службы CNN уже не употреблялось слово «президент».





Надо думать, теперь CNN постарается оформить интервью так, чтобы избежать обвинений в попытках оправдания белорусской альтернативной демократии.





В общем, белорусским властям, я думаю, удастся обратить на себя внимание. Примерно также, как тогда с посадкой самолета или мигрантами.





И если кто вдруг не заметил перестрелку в минской квартире или десятки арестованных за комментарии в социальных сетях, то благодаря интервью, ему об этом напомнят. А свидетели стабильности опять, конечно, будут жаловаться, что их никто не понимает в этом мире.





Ах да. И только в мире белорусского телевизора факт интервью может рассматриваться как признание легитимности белорусских властей неким коллективным Западом. Потому что во всем остальном мире телевизор – отдельно, а признание – отдельно".