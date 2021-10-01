Изменение ситуации с миграционным кризисом, по мнению Артема Шрайбмана, зависит от трех факторов, которые невозможно предсказать.





— Насколько будет долгосрочным миграционный кризис, зависит от нескольких факторов. Первый — это наличие самих мигрантов, которые будут хотеть рисковать, — отметил аналитик в эфире канала « И Грянул Грэм ». — Если месяцами будет продолжаться, по сути, силовое выпихивание мигрантов обратно в Беларусь, а там уже есть несколько жертв, то люди будут передавать это в свои страны, в свои сообщества и поток может упасть. Кто-то может решить, раз в этих местах переходить границу небезопасно, проще попробовать у других европейских границ.





Этот фактор не под властью Минска. Минск не может заставить мигрантов бежать. Он может их обманывать, пытаться убеждать, но у этого тоже есть предел.





Второе — это позиция России. Если этот кризис начнет создавать какие-то серьезные региональные угрозы безопасности не только для небольших восточно-европейских стран, но, например, подключится Германия и начнет давить на Россию в связи с этим и поднимет этот вопрос. В таком случае, я допускаю сценарий, при котором Путин одернет Лукашенко и скажет, что хватит этих игр, они ни к чему не приводят, только создают точку нестабильности в регионе, которая всем уже вредит.





Повлиять на ситуацию, считает Шрайбман, может и усиление западных санкций.





— Третий фактор, который может остановить Лукашенко, — это жесткие санкции. Но это палка о двух концах, потому что сразу после санкций у Лукашенко все стимулы настроены на то, чтобы отвечать еще большей эскалацией, чтобы показать, что он не прогибается под давлением. Но, с другой стороны, если он реалистично начнет считать, во что выливается ситуация с мигрантами, если это приведет к убыткам, которые измеряются не миллионами долларов, а сотнями миллионов, я думаю, что на каком-то этапе он может пойти на попятную.





В истории правления Лукашенко бывали случаи, когда он шел на уступки в ответ на санкции для того, чтобы санкции снять. Даже когда они не были серьезно болезненными. А ведь сейчас в декабре должен прекратиться транзит калия через Литву. Это очень серьезно, это многомиллиардные убытки на дистанции нескольких лет.





Если пятый пакет санкций, который Евросоюз обсуждает в ответ на миграционный кризис, расширит секторальные санкции еще сильнее, а такие слухи есть, и ударит, допустим, по банковской системе или по той же калийной отрасли еще раньше, неизвестно, как отреагирует Лукашенко.





Он может и ожесточить свою риторику и действия, а может и наоборот. Это непредсказуемо.





Сам Лукашенко, если эти факторы не начнут на него влиять, будет продолжать. А почему нет? Судя по всему, близкие к государству бизнесы на переправке мигрантов зарабатывают, ЕС пока просто ограничивается заявлениями о гибридной агрессии. Литва, Латвия, Польша получили гуманитарный кризис у границ и, выходит, они наказаны за свою позицию в отношении Минска.





Пока ситуация будет устраивать самого Лукашенко, пока для него самого не начнутся значимые проблемы, все будет продолжаться, может, даже с учетом Афганистана, появится больший ресурс, — не исключает Артем Шрайбман.