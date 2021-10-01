



Лукашенко сказал, что знает об упреках по поводу того, что сотрудники силового блока при проведении данного мероприятия были без средств спецзащиты, без бронежилетов.





"Это и был первый вопрос, который я задал Тертелю, как только мне доложили через несколько минут об этом происшествии. Почему ребята были без защиты? Их можно за это осуждать. Это была их инициатива", - констатировал он.





По его словам, таким образом бойцы не хотели волновать людей, которые плохо реагируют на появление на улицах сотрудников в полной экипировке. Поэтому проверки, в ходе которых они отрабатывали оперативную информацию, велись в гражданской одежде.





"Да, милиция присутствовала, в форме несколько человек, участковый. Лишних людей там не было, чтобы не напрягать общество", - утверждает Лукашенко.





"Что на это сказать? Трудно их за это осудить. Просто ребята не хотели лишний раз, как они говорят, светиться, защищая людей", - добавил он.





"Когда ребята зашли, как мне доложили, Дима опередил других, фактически прикрывая группу, забежал в квартиру первым. Ребята предупредили - они увидели человека с оружием, буквально несколько секунд и, как обычно: "Оружие на пол!". Вместо этого мерзавец стреляет в Дмитрия. Прямо в сердце попал. И умирая, он расстреливает из двух выстрелов (третьего уже не смог произвести) этого убийцу", - озвучил свою версию Лукашенко.









Он отметил, что в тот день сотрудники