"Должны работать патриоты" Лукашенко потребовал "чистоты кадров" в госструктурах
Лукашенко потребовал навести порядок в кадрах государственных структур.
Об этом он заявил 1 октября на совещании с руководством своей администрации, сообщает его пресс-служба.
"Во главе угла - чистота кадров. Не будет этой чистоты и если у нас порядка в головах не будет наверху, не надо от общества требовать этого порядка. В государственных структурах должны работать профессионалы с твердой государственной позицией, патриоты", - подчеркнул Лукашенко.
14:19 01/10/2021
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