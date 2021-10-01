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"Должны работать патриоты" Лукашенко потребовал "чистоты кадров" в госструктурах

Лукашенко потребовал навести порядок в кадрах государственных структур.

Об этом он заявил 1 октября на совещании с руководством своей администрации, сообщает его пресс-служба. 

"Во главе угла - чистота кадров. Не будет этой чистоты и если у нас порядка в головах не будет наверху, не надо от общества требовать этого порядка. В государственных структурах должны работать профессионалы с твердой государственной позицией, патриоты", - подчеркнул Лукашенко. 
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