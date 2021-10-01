+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Карбалевич: Трагедия, когда беларус стреляет в беларуса

Холодная гражданская война в Беларуси может превратиться в горячую, если не найти мирный способ разрешения политического кризиса, считает политобозреватель Валерий Карбалевич.

Карбалевич: Трагедия, когда беларус стреляет в беларуса
В программе "Delfi. Главное" он отвечает на вопросы в связи с трагической гибелью участника протестов Андрея Зельцера и сотрудника КГБ, имя которого белорусские власти официально не сообщили (имя назвали лишь в день похорон - прим. БП).

Во вторник, 28 сентября, в Минске произошла трагедия. По официальной версии, сотрудники КГБ Беларуси штурмовали квартиру в рамках отработки адресов, по которым могли находиться люди, причастные к террористической деятельности. 

Однако хозяин квартиры, 31-летний сотрудник IT-компании Андрей Зельцер, выстрелил из ружья и смертельно ранил одного из сотрудников КГБ. Ответным огнем был убит и сам Андрей Зельцер.

Но официальная версия, как это часто бывает в Беларуси, вызывает ряд вопросов. Каких, - в программе "Delfi-Главное" обсуждаем с политическим обозревателем Валерием Карбалевичем.

Delfi: Прошло больше суток с момента трагедии. Больше ли стало ответов, чем вопросов или наоборот?

Валерий Карбалевич: Ясно и не вызывает сомнения то, что в ходе того, как сотрудники КГБ пытались взломать дверь и войти в квартиру, возникла перестрелка в результате которой погибли два человека - хозяин квартиры Андрей Зельцер и сотрудник КГБ (Дмитрий Федосюк - прим. БП). 

Все остальные подробности этого инцидента вызывают вопросы. И пока власти не собираются давать ответы на те вопросы, которые возникли у независимых наблюдателей.

- Появилось видео, оперативная съемка, которое странным образом снималась с двух сторон двери квартиры, которую штурмовали. На какие нестыковки обращают внимание независимые эксперты?

- Странная нестыковка проявляется в том, что хозяева квартиры два раза вызывали милицию. Это признали официально власти. С другой стороны, опять же согласно официальной версии, люди, которые ломали дверь, представились официально, что они сотрудники КГБ.

Возникает вопрос: если они представились, зачем хозяева вызывали милицию? Много других нестыковок описания перестрелки – от какого выстрела погиб этот сотрудник КГБ до конца непонятно.

И самое интересное, что следственные органы возбудили уголовное дело по факту убийства сотрудника КГБ, но не возбудили дело по факту убийства хозяина квартиры Андрея Зельцера.

Это очень показательна история, которая говорит о том, что в Беларуси не все граждане одинаковы в правах и не все граждане защищены законом. Разное право и разное законодательство в отношении разных людей.

То есть те, кто против Лукашенко, они как бы поражены в правах. И это очень показательно. Это такая философия официальная, - когда в состав народа входят только сторонники власти. Противники власти как-то не являются частью народа, про консолидацию которого говорят официальные власти.

Но тут ведь другое более важно. Культ насилия, который царит в Беларуси уже в течение года, рано или поздно должен был привести к такому эпизоду, к такой трагедии.

Если ружьё висит на стене, оно должно выстрелить. И это уже оказалось не метафорой, а суровой белорусской реальностью.

И сейчас обе стороны противостояния пытаются представить погибших как свою сакральную жертву. Власти говорят об убийстве только одного человека, - сотрудника КГБ. Про убийство другого ничего не говорят. То есть у каждой стороны политического противостояния своя сакральная жертва.

И это означает, что насилие, противостояние, политический кризис дошёл до какой-то важной границы, после которой начинается очередная точка бифуркации.

- После того, как стали писать об этой трагедии, во многих независимых телеграм-каналах и в комментариях к ним начали появляться такие оценки, которые положительно - и даже как героя Андрея Зельцера представляют. И вечером в среду, 29 сентября, в ряде городов - в Варшаве, в Киеве, в Вильнюсе, в частности, - белорусские диаспоры провели акции памяти Андрея Зельцера.

Но независимые от власти телеграм-каналы - это всё-таки определенный сегмент белорусского общества, но не все общество. А если говорить в целом о белорусском обществе, на ваш взгляд, Андрей Зельцер воспринимается скорее как герой или скорее как преступник?

- Белорусское общество радикально расколото, и обе его части по-разному, диаметрально противоположным образом, оценивают любые события, происходящие в Беларуси.

И эта трагедия действительно расколола белорусское общество.

Если, скажем, сторонники Лукашенко несут цветы к зданию КГБ, то противники Лукашенко проводят акции памяти по поводу смерти Андрея Зельцера.

Это такой наиболее показательный признак того глубокого политического раскола, в который все глубже погружается белорусское общество. И конца этому расколу не видно.

- Кого, на ваш взгляд, больше внутри Беларуси, - сочувствующих Андрею Зельцеру или сочувствующих сотруднику КГБ?

- Мне трудно судить, надо проводить социологические опросы.

Я думаю, что всё же большинство людей сочувствуют обоим и считают, что это трагедия. Когда белорусы стреляют в белорусов - это трагедия. И из этой трагедии нужно извлекать уроки. Уроки по предотвращению углубления этого кризиса, уроки какого-то диалога, каких-то переговоров. Мне кажется, что это было бы более правильно.

Но, к сожалению, белорусские власти делают противоположное - обещают всем отомстить.

- Андрей Зельцер был сотрудником крупной и известной IT- компании. Всё больше подробностей появляется. Стало известно, что у него, в том числе было гражданство США. Имеет ли это какое-то значение? Что известно об Андрее Зельцере на данный момент?

- Активность Андрея Зельцера проявлялась в том, что он участвовал в акциях протеста, активно выражал свои взгляды в прошлом году против действий белорусских властей. Каких-то других особых признаков его активности, во всяком случае, на сегодня, не замечено. 

И то, что сотрудники КГБ пришли к нему в рамках дел о раскрытии фактов терроризма, ну это немножко удивительно, потому что каких-то признаков террористической деятельности со стороны погибшего Зельцера пока никоим образом не обнаружено. И даже власти не дают об этом никакой информации.

Как сообщил государственный телеканал СТВ, сотрудники КГБ и милиции отрабатывали целый район в целях борьбы с терроризмом. То есть понимаете какая удивительная ситуация, - оказывается, целый район заселен террористами. Ну это вообще, конечно, фантастическая картина, сюрреалистическая я бы сказал.

- На ваш взгляд, всё-таки что произошло во вторник - это был некий внезапный эксцесс, следы которого пытаются сейчас замести, или это была некая спланированная акция, может быть, с какими-то глубокими последствиями?

- Я склонюсь к версии, что это был все же эксцесс, который стал неожиданным для всех сторон. И ещё раз повторяю, это трагедия, которая в наиболее отчётливом виде показывает до чего дошёл политический кризис в Беларуси.

Если его не пытаться решать мирным путем, то такие события, такие эксцессы будут происходить и дальше.

- В последнее время мы видим ряд таких акций прямого действия, например, поджог на военном полигоне, на одной из баз ОМОНа. Кроме того, была атака с помощью дронов, это видео облетело социальные сети в субботу, 25 сентября. И вот этот вот инцидент, когда уже люди начинают стрелять по сотрудникам (неважно в форме или без формы) и получать в ответ свою пулю…

Означает ли это, что Беларусь на сегодняшний день находится в шаге от гражданской войны?

- Я бы очень осторожно относился к тем фактам, которые вы назвали – про поджог полигона, ситуация с дроном. Пока надо ещё раз, много раз проверить, были ли эти факты в реальности или просто идет нагнетание ситуации, для того чтобы можно было её использовать для ужесточения репрессий.

Поэтому я пока это не называл бы фактами.

А то, что в Беларуси психологическая ситуация гражданской войны, - да, это холодная гражданская война. Это - язык ненависти и вражды по отношению к оппонентам.

И эта ситуация развивается по пути эскалации. Она обостряется, и есть опасность что действительно эта холодная гражданская война может превратиться в горячую, если не пытаться найти мирный способ разрешения белорусского политического кризиса.

- После трагедии, произошедшей 28 сентября, чего сейчас нам стоит ожидать, - скорее радикализации со стороны граждан или радикализации со стороны КГБ и других силовых структур?

- Я думаю, безусловно, ужесточения репрессий со стороны власти, чем, собственно говоря, сегодня и пугают официальные лица и государственные СМИ. Просто потому что у властей больше возможностей для этого. 

Возможности для сопротивления со стороны общества, со стороны противников Лукашенко, - чрезвычайно ограничены. Поэтому я не ожидаю каких-то масштабных или активных действий.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]