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Бывший глава Генштаба призывает "мочить в сортире" всех: "за одного - двадцать, сто"

Бывший глава Генштаба Олег Белоконев приехал на церемонию прощания с погибшим офицером КГБ и сделал громкое заявление


Бывший глава Генштаба, а сейчас депутат генерал-майор Олег Белоконев приехал на церемонию прощания с погибшим офицером КГБ и заявил, что "надо как Путин сказал, "мочить в сортире" всех. За одного - двадцать, сто. Чтобы не было неповадно никому", цитирует Белоконева euroradio.fm

Церемония прощания с сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком, который погиб в перестрелке в минской квартире, проходит в  клубе имени Дзержинского рядом со зданием Комитета госбезопасности. 

Федосюк был в группе, которая во вторник пришла в квартиру сотрудника компании EPAM Андрея Зельцера. Силовики были в гражданском, представились милицией. Зельцер им не открыл. 

Они начали ломать дверь, а когда проникли в квартиру, хозяин встретил их с охотничьим ружьем и выстрелил. Силовики открыли ответный огонь. Погибли Федосюк и Зельцер.
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