



Олег Белоконев приехал на церемонию прощания с погибшим офицером КГБ и заявил, что "надо как Путин сказал, "мочить в сортире" всех. За одного - двадцать, сто. Чтобы не было неповадно никому", цитирует Белоконева Бывший глава Генштаба, а сейчас депутат генерал-майорприехал на церемонию прощания с погибшим офицером КГБ и заявил, что "надо как Путин сказал, "мочить в сортире" всех. За одного - двадцать, сто. Чтобы не было неповадно никому", цитирует Белоконева euroradio.fm





Церемония прощания с сотрудником КГБ Дмитрием Федосюком, который погиб в перестрелке в минской квартире, проходит в клубе имени Дзержинского рядом со зданием Комитета госбезопасности.





Федосюк был в группе, которая во вторник пришла в квартиру сотрудника компании EPAM Андрея Зельцера. Силовики были в гражданском, представились милицией. Зельцер им не открыл.





Они начали ломать дверь, а когда проникли в квартиру, хозяин встретил их с охотничьим ружьем и выстрелил. Силовики открыли ответный огонь. Погибли Федосюк и Зельцер.