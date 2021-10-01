Организацию обвинили в том, что она якобы заплатила двум лицам за наблюдение на президентских выборах 2020 года. Документы якобы были получены в рамках неназванного уголовного дела.





БХК на процессе представлял заместитель председателя Гарри Погоняйло. Он обратил внимание, что БХК не мог предоставить доказательства, так как материалы взяты из еще нерассмотренного уголовного дела. Погоняйло предложил отложить рассмотрение дела БХК до того времени, когда рассмотрят предыдущее дело.





Но суд постановил ликвидировать правозащитную организацию. Это была последняя зарегистрированная в Беларуси правозащитная организация.





Председатель БХК Олег Гулак в комментарии Радио " Свабода " назвал решение суда политическим:





"Это политическое решение в русле нынешнего давления и преследования, ликвидации структур гражданского общества и общего политического контекста в стране. Но мы будем продолжать работу по защите прав человека, искать формы, чтобы делать это, не подставляя людей".





Документы, на которые ссылался Минюст, Гулак назвал фальшивкой: "Там якобы стоит моя подпись, но это копия с копии, в которой можно подделать любую подпись, и я ничего такого не подписывал. Это явная фальшивка. Когда меня в феврале допрашивали в рамках уголовного дела, меня об этом никто не спрашивал".