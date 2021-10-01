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Он не воюет с женщинами: Лукашенко не смог произнести имя Светланы Тихановской

Александр Лукашенко не смог произнести имя Светланы Тихановской в интервью телеканалу CNN. Он вообще отказался о ней говорить.


"Значит, про персонаж в женском роде я не буду говорить. Я не воюю с женщинами, и я не хочу характеризовать ее", — заявил Лукашенко.

Еврорадио напоминает, как Лукашенко (не) воюет с женщинами.

В Беларуси несколько десятков женщин имеют статус политзаключенных, то есть осуждены, по оценкам правозащитников, за свои взгляды или ненасильственное проявление свободы мысли, совести и религии. И еще десятки месяцами без суда удерживаются в застенках КГБ и МВД, в том числе и многодетная мама Ольга Золотарь.

А координатора штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову уже приговорили к 11 годам колонии, брестчанку Полину Шарендо-Панасюк осудили на два года колонии. Своей вины они не признали.  Во время процесса Полина Шарендо-Панасюк говорила, что не считает происходящее судом, потому что  "политические репрессии ничего общего с судом не имеют". И к суду у нее был только один вопрос: "Вам не стыдно?".

Тактику не называть оппонентов по имени до сих пор использовал Путин. В разговорах об оппозиции он никогда не называл имени Алексея Навального.  
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