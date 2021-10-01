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Названо имя погибшего сотрудника КГБ. Прощание проходит в Минске

В столице проходит церемония прощания с офицером Комитета госбезопасности, погибшим 28 сентября.

Названо имя погибшего сотрудника КГБ. Прощание проходит в Минске
Фото БЕЛТА
Место проведения для траурной церемонии – клуб имени Дзержинского в комплексе зданий КГБ. Почтить память офицера пришли его родные и близкие, а также сослуживцы.

На церемонию прощания с сотрудником КГБ приехала глава Совета Республики Наталья Кочанова и глава Администрации президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко (ранее он занимал должность первого заместителя КГБ Беларуси), а также государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович и другие.

Во время совещания во Дворце Независимости с сотрудниками Администрации президента объявили минуту молчания. На церемонию прощания был доставлен венок от Александра Лукашенко. 

В публичных комментариях и соболезнованиях многие чиновники до сих пор опасаются назывть фамилию погибшего. Между тем, его имя уже официально обнародовано это Дмитрий Федосюк. Позывной Нирвана. У него остались жена и малолетняя дочь.

О похоронах второго погибшего в перестрелке на Якубовского в Минске - программиста Александра Зельцера - информации нет.  У него остались жена и малолетний сын. Жена арестована.
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