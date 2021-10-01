Место проведения для траурной церемонии – клуб имени Дзержинского в комплексе зданий КГБ. Почтить память офицера пришли его родные и близкие, а также сослуживцы.





На церемонию прощания с сотрудником КГБ приехала глава Совета Республики Наталья Кочанова и глава Администрации президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко (ранее он занимал должность первого заместителя КГБ Беларуси), а также государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович и другие.





Во время совещания во Дворце Независимости с сотрудниками Администрации президента объявили минуту молчания. На церемонию прощания был доставлен венок от Александра Лукашенко.





В публичных комментариях и соболезнованиях многие чиновники до сих пор опасаются назывть фамилию погибшего. Между тем, его имя уже официально обнародовано это Дмитрий Федосюк. Позывной Нирвана. У него остались жена и малолетняя дочь.





О похоронах второго погибшего в перестрелке на Якубовского в Минске - программиста Александра Зельцера - информации нет. У него остались жена и малолетний сын. Жена арестована.







