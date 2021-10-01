В посольстве Франции журналистам сообщили, что «господин посол попросил, когда будут звонить журналисты, сообщить, что его не пригласили на церемонию вручения верительных грамот». Однако в посольстве Эстонии не прокоментировали информацию.





Верительные грамоты Лукашенко вручили дипломаты из Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и Южно-Африканской Республики, передает его пресс-служба.





«Уважают наши суверенитет и независимость»

«Сегодня Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наши суверенитет и независимость. Уважают наш народ. С теми, кто готов развивать взаимодействие с нами честно и откровенно», — заявил Лукашенко на церемонии.





Он отметил, что «находясь на границе между Западом и Востоком, Беларусь, как никакая другая страна, понимает важность созидательной, объединительной международной повестки и неизменно работает над ее практическим исполнением».





«Это касается и темы миграции, получившей в последнее время широкий резонанс. Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране государственной границы. Наша страна всегда была ответственным участником коллективных усилий по противодействию контрабанде, торговле людьми. Готовы быть таковыми и впредь, но только при условии уважительного к нам отношения, а не под давлением санкций и ультиматумов. Тем более гибридных войн», — подчеркнул Лукашенко.