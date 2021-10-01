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Послы Франции и Эстонии не вручили верительные грамоты Лукашенко

30 сентября послы 9 стран вручили Лукашенко верительные грамоты. Среди них не было новых послов Франции и Эстонии, хотя они и приехали в Беларусь.

В посольстве Франции журналистам сообщили, что «господин посол попросил, когда будут звонить журналисты, сообщить, что его не пригласили на церемонию вручения верительных грамот». Однако в посольстве Эстонии не прокоментировали информацию.

Верительные грамоты Лукашенко вручили дипломаты из Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и Южно-Африканской Республики, передает его пресс-служба.

«Уважают наши суверенитет и независимость»

«Сегодня Беларусь в приоритетном порядке намерена выстраивать дружественные отношения с теми государствами, которые действительно уважают наши суверенитет и независимость. Уважают наш народ. С теми, кто готов развивать взаимодействие с нами честно и откровенно», — заявил Лукашенко на церемонии.

Он отметил, что «находясь на границе между Западом и Востоком, Беларусь, как никакая другая страна, понимает важность созидательной, объединительной международной повестки и неизменно работает над ее практическим исполнением».

«Это касается и темы миграции, получившей в последнее время широкий резонанс. Мы уделяем первостепенное значение вопросам безопасности, охране государственной границы. Наша страна всегда была ответственным участником коллективных усилий по противодействию контрабанде, торговле людьми. Готовы быть таковыми и впредь, но только при условии уважительного к нам отношения, а не под давлением санкций и ультиматумов. Тем более гибридных войн», — подчеркнул Лукашенко.
Источник: telegraf.by
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