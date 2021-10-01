Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на странице в Facebook сообщил, что впервые за восемь лет приехал на родину. «Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии спустя восемь лет», — написал он.





В опубликованном видеообращении Саакашвили призвал избирателей прийти на местные выборы, которые пройдут в Грузии 2 октября. «Видите ли, я рисковал всем, своей жизнью, своей свободой, всем, чтобы приехать сюда», — цитирует экс-президента грузинский портал InterPressNews.





По его словам, все должны проголосовать 2 октября, а уже на следующий день прийти на площадь Свободы в Тбилиси. «Если нас будет 100 тыс. человек, нас никто не сможет победить, и Грузия снова встанет на путь развития. Этой нищете и ужасу придет конец», — добавил он.





в комментариях к видео есть перевод





В пресс-службе МВД Грузии сообщили ТАСС, что Саакашвили не пересекал государственную границу.





Несколько дней назад Саакашвили заявлял о планах приехать в Тбилиси. Он сообщил, что купил билет до Тбилиси на 2 октября, когда в стране будут проходить выборы в местные органы власти.





Бывший глава государства также опубликовал скриншот электронного билета, из которого следует, что Михаил Саакашвили и Гиули Аласания (имя его матери. — РБК) вылетят из киевского Борисполя в 19:20 мск и прилетят в международный аэропорт Тбилиси в 23:45.





Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили будет арестован сразу же, как только вернется в страну. «Как только Саакашвили ступит на нашу землю, он будет арестован и заключен в тюрьму в одночасье», — сказал он, добавив, что любой, кто решит этому препятствовать, будет наказан. По его словам, Саакашвили заслуживает лишения свободы, поскольку нанес непоправимый ущерб стране.





Саакашвили был президентом Грузии в 2004–2013 годах. После поражения на выборах главы государства он покинул страну и приехал на Украину. В Грузии его обвиняют в злоупотреблениях властью и преследовании политических оппонентов. Правоохранительные органы открыли против него несколько уголовных дел.





После получения украинского паспорта Саакашвили в 2015 году возглавил Одесскую область, однако в ноябре 2016-го тогдашний президент Украины Петр Порошенко его уволил. Вслед за этим Саакашвили ушел в оппозицию и был лишен украинского гражданства. При этом грузинского паспорта у него также больше нет.





В 2017 году Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, а в феврале 2018-го его депортировали с территории страны. После этого он некоторое время проживал на родине жены в Нидерландах. В мае 2019-го действующий президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, после чего он вернулся в Украину.







