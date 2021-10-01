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Более 80 человек были задержаны в связи с перестрелкой на Якубовского

Не менее 82 человек были задержаны в период с 29 по 30 сентября, следует из сообщения телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных».


Накануне правозащитный центр «Весна» сообщил, что большинство задержаний связано с комментариями в соцсетях к постам о гибели Андрея Зельцера и сотрудника КГБ.

Задержания проводятся по статьям 369 (оскорбление представителя власти) и 130 (разжигание социальной розни) УК РБ.
АФН
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