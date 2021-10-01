Фото: Facebook Олега Чесалова

Олег Чесалов. Соответствующее мнение в комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил депутат Минского городского Совета депутатов, председатель Минской городской организации Либерально-демократической партии Беларуси





По его словам, вопрос о смертной казни в Беларуси поднимается уже достаточно давно.





«На референдуме 1996 года 80 % проголосовало против ее отмены. Вот с тех пор небольшая часть общества возвращается к этому вопросу и доказывает, что смертную казнь необходимо отменять. Чаще всего это - проявления европейского лобби, пытающегося влиять на ситуацию в нашей стране различными способами», - отметил он.





Однако, убежден депутат, у основной массы белорусских граждан этот вопрос на повестке дня не стоит.





«Для вынесения этого вопроса необходимо проделать большую подготовительную и разъяснительную работу, которой я пока не вижу. Поэтому отвечая на вопрос: готово ли наше общество спустя 25 лет возвращаться к этому вопросу? Думаю, что не готово», - подытожил он.





Ранее стало известно о том, что вопрос об отмене смертной казни в Беларуси может быть вынесен отдельно на референдум.