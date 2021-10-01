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Белорусское общество пока не готово к вынесению вопроса о смертной казни на референдум - депутат минского горсовета

Попытки актуализировать рассмотрение вопроса о смертной казни в Беларуси чаще всего являются проявлениями европейского лобби, пытающегося влиять на ситуацию в нашей стране различными способами.

Фото: Facebook Олега Чесалова
 
Соответствующее мнение в комментарии корреспонденту «Политринга» озвучил депутат Минского городского Совета депутатов, председатель Минской городской организации Либерально-демократической партии Беларуси Олег Чесалов.

По его словам, вопрос о смертной казни в Беларуси поднимается уже достаточно давно.

«На референдуме 1996 года 80 % проголосовало против ее отмены. Вот с тех пор небольшая часть общества возвращается к этому вопросу и доказывает, что смертную казнь необходимо отменять. Чаще всего это - проявления европейского лобби, пытающегося влиять на ситуацию в нашей стране различными способами», - отметил он.

Однако, убежден депутат, у основной массы белорусских граждан этот вопрос на повестке дня не стоит.

«Для вынесения этого вопроса необходимо проделать большую подготовительную и разъяснительную работу, которой я пока не вижу. Поэтому отвечая на вопрос: готово ли наше общество спустя 25 лет возвращаться к этому вопросу? Думаю, что не готово», - подытожил он.

Ранее стало известно о том, что вопрос об отмене смертной казни в Беларуси может быть вынесен отдельно на референдум.
Источник: Олега Чесалова
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