



Все поправки к тексту резолюции, в которых предлагалось ввести дополнительные санкции против режима Лукашенко в случае нового обострения миграционного кризиса, были отвергнуты профильным комитетом, поэтому на голосование их не выносили, сообщает DW.





При этом многие выступающие заявляли, пишет АФН, что текст резолюции слишком мягок по отношению к Беларуси. В частности депутат из Франции Андрэ Гаттолан (Альянс либералов и демократов за Европу) считает, что против режима Лукашенко должен быть применен новый глобальный санкционный механизм ЕС за нарушения прав человека.





"Нужно четко заявить о том, что нам не хватает инструментов для противодействия этой гибридной атаке и переходить от слов к действиям", - призвал политик.





В резолюции ПАСЕ еще раз заявила, что миграционная напряженность на границе Беларуси со странами-членами Совета Европы (СЕ) и Евросоюза создана искусственно. Такие действия официального Минска ассамблея называет "гибридной атакой" и "осуждает любое использование мигрантов, беженцев и просителей убежища в политических целях".





При этом ПАСЕ подтверждает обязательства всех государств-членов СЕ соблюдать права человека и гуманитарные принципы. "Государства-члены должны обеспечить необходимую помощь людям, нуждающимся в защите, уделяя особое внимание семьям с маленькими детьми, несовершеннолетним, находящимся без сопровождения взрослых, и людям с ограниченными возможностями", - подчеркивается в резолюции.





ПАСЕ категорически осудила практику возвращения мигрантов "в третью страну, где им не может быть гарантирована международная защита" и напомнила странам-членам СЕ о запрете на коллективную высылку иностранцев. В документе также отмечается, что напряженность у восточных границ ЕС спровоцировала новую волну антимигрантской риторики, которая "вынудила страны строить новые стены в Европе, чтобы соседствующие авторитарные режимы не могли использовать мигрантов как инструмент в своих политических целях".





Чтобы повлиять на ситуацию, ПАСЕ призвала страны-члены СЕ финансово и технически поддержать Литву, Латвию и Польшу и помочь им более эффективно защищать мигрантов и просителей политического убежища. Что касается белорусских властей, то они должны остановить практику упрощения поездок в Беларусь под предлогом туризма для граждан третьих стран, а также воздержаться от незаконных действий по отношению к нелегальным мигрантам: не отбирать у них документы и не вынуждать их силой пересекать границу Беларуси с ЕС.





В свою очередь Латвия, Литва и Польша обязаны позволить всем желающим пройти процедуру получения политического убежища и не пытаться выдворить мигрантов назад в Беларусь. ПАСЕ также настаивает на том, чтобы власти этих трех стран применяли тюремное заключение только как крайнюю меру в отношении мигрантов.