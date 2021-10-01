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Саакашвили в Грузии?

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили через Facebook пожелал всем доброго утра, заявив, что он уже на родине.


"Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", - написал Саакашвили, хотя ждали его на родине только завтра к ночи, отмечают грузинские СМИ.


В настоящее время неизвестно, где находится грузинский политик и сумел ли он вернуться на родину. Под сообщением комментарии оставили тысячи пользователей соцсети.

В МВД Грузии пока не подтверждают и не опровергают прибытие в Грузию Михаила Саакашвили. Не делали комментариев и в "Едином Нацдвижении",

Неделю назад Саакашвили сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета.
Haqqin.az
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