Саакашвили в Грузии?





"Доброе утро, Грузия, уже из Грузии спустя восемь лет", - написал Саакашвили, хотя ждали его на родине только завтра к ночи, отмечают грузинские СМИ.









В настоящее время неизвестно, где находится грузинский политик и сумел ли он вернуться на родину. Под сообщением комментарии оставили тысячи пользователей соцсети.





В МВД Грузии пока не подтверждают и не опровергают прибытие в Грузию Михаила Саакашвили. Не делали комментариев и в "Едином Нацдвижении",





Неделю назад Саакашвили сообщил, что обязательно прилетит в Тбилиси в день выборов, 2 октября, и даже разместил в соцсети фото своего билета на рейс Киев-Тбилиси с датой вылета.