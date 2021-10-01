Барбадос решил выйти из подчинения британской королеве
Переход к парламентской республике на Барбадосе завершится после того, как президент примет присягу.
Барбадос станет парламентской республикой и выйдет из-под власти британской короны, объявила в четверг премьер-министр острова Миа Мотли во время выступления в парламенте.
Она сообщила, пишет Sputnik, что оппозиция и правительство уже достигли соглашения по поводу кандидатуры на пост первого президента – его 30 ноября займет генерал-губернатор Сандра Мейсон. Чтобы ее утвердили в должности, нужно получить по две трети голосов в обеих палатах парламента Барбадоса.
"Мы собираемся после утверждения законодательства выдвинуть (на пост президента – Sputnik) ее превосходительство действующую генерал-губернатора Сандру Мейсон", – сказала Мотли.
Она также отметила, что убеждена – это наиболее подходящая кандидатура на пост первого руководителя республики.
В среду 29 сентября барбадосский парламент единогласно поддержал поправки, которые планируется внести в конституцию. В соответствии с ними остров получит независимость от британской короны.
При этом переход к парламентской республике на Барбадосе завершится после того, как президент примет присягу. Затем в стране будет принят Основой закон в новой редакции.
Барбадос – это островное государство, расположенное на востоке Карибского моря. Остров обрел независимость в 1966 году, но до настоящего времени его главой считается британский монарх, сейчас это королева Елизавета II.
08:41 01/10/2021
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