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Барбадос решил выйти из подчинения британской королеве

Переход к парламентской республике на Барбадосе завершится после того, как президент примет присягу.


Барбадос станет парламентской республикой и выйдет из-под власти британской короны, объявила в четверг премьер-министр острова Миа Мотли во время выступления в парламенте.

Она сообщила, пишет Sputnik, что оппозиция и правительство уже достигли соглашения по поводу кандидатуры на пост первого президента – его 30 ноября займет генерал-губернатор Сандра Мейсон. Чтобы ее утвердили в должности, нужно получить по две трети голосов в обеих палатах парламента Барбадоса.

"Мы собираемся после утверждения законодательства выдвинуть (на пост президента – Sputnik) ее превосходительство действующую генерал-губернатора Сандру Мейсон", – сказала Мотли.

Она также отметила, что убеждена – это наиболее подходящая кандидатура на пост первого руководителя республики.

В среду 29 сентября барбадосский парламент единогласно поддержал поправки, которые планируется внести в конституцию. В соответствии с ними остров получит независимость от британской короны.

При этом переход к парламентской республике на Барбадосе завершится после того, как президент примет присягу. Затем в стране будет принят Основой закон в новой редакции.

Барбадос – это островное государство, расположенное на востоке Карибского моря. Остров обрел независимость в 1966 году, но до настоящего времени его главой считается британский монарх, сейчас это королева Елизавета II.
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