«Мы с Путиным достаточно умны»: Лукашенко высказался о присоединении Беларуси к Соединенным Штатам
Александр Лукашенко высказался о мыслях насчёт присоединения республики к какому-либо государству.
Фото: "Пул первого"
«Что касается [идей о том, что] Беларусь войдет в состав Соединенных Штатов Америки, Великобритании или России — это абсолютная глупость», - заявил он.
По словам Лукашенко, пишет rusplt.ru, и в России, и в Беларуси понимают, что партнёрство в рамках Союзного государства намного сильнее, чем полностью объединенное государство.
«Мы с [президентом РФ Владимиром] Путиным, и руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования», - заявил Лукашенко в интервью американской телекомпании CNN.
Лукашенко подчеркнул, что вопрос о присоединении республики к какому-либо государству в повестке дня вообще не стоит, «это выдумка коллективного запада».
Источник: Антон Мельников
07:55 01/10/2021
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