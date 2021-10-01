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«Мы с Путиным достаточно умны»: Лукашенко высказался о присоединении Беларуси к Соединенным Штатам

Александр Лукашенко высказался о мыслях насчёт присоединения республики к какому-либо государству.

Фото: "Пул первого"

«Что касается [идей о том, что] Беларусь войдет в состав Соединенных Штатов Америки, Великобритании или России — это абсолютная глупость», - заявил он.

По словам Лукашенко, пишет rusplt.ru, и в России, и в Беларуси понимают, что партнёрство в рамках Союзного государства намного сильнее, чем полностью объединенное государство.

«Мы с [президентом РФ Владимиром] Путиным, и руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования», - заявил Лукашенко в интервью американской телекомпании CNN.

Лукашенко подчеркнул, что вопрос о присоединении республики к какому-либо государству в повестке дня вообще не стоит, «это выдумка коллективного запада».
Источник: Антон Мельников
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