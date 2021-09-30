Виталий Шкляров уроженец Гомеля, жил в США. Был советником избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова. Его жена является гражданкой США и работает в посольстве в Киеве, в связи с чем у Шклярова есть американский диппаспорт. Его задержали 29 июля в Гомеле, куда он приехал навестить мать. В октябре 2020 года покинул пределы Беларуси. Однако, все еще находится под следствием.

«Танцы с бубном»

Виталий Шкляров 28 сентября поделился своими мыслями по поводу того, что хочет Лукашенко, в эфире «Эхо Москвы».





«Я думаю, что а) он не хочет уходить; б) он не уйдет; в) никакой Конституции и замены не будет, и в данном случае это всего лишь танцы с бубном, которые он делает периодически, чтобы оставаться в повестке, чтобы как-то поддерживать… Есть процесс. В начале, правда, сказали, это будет в начале года. Потом – нет, это будет в феврале 21 года. Сейчас это уже февраль 22 года. Но, знаете, как говорится по-русски, птицу видно по полету. Не думаю, что нужно ожидать каких-то перемен», — считает он.

«Лукашенко держит на поводке Путина»

Аналитик отметил, что «другая история, что эскалация с Западом на территории Беларуси – это большая проблема. То, с каким рвением, рьянием он вынуждает Путина, шантажирует Путина и провоцирует конфликт не только с мигрантами, но, возможно, и военными на территории Беларуси. И тем самым вовлекает Россию в бездну, утягивая ее в бездну конфликта с Западом, который на руку только Лукашенко, чтобы удержаться у власти, чтобы остаться таким прокси…».





По его мнению, «может что угодно случиться».





«Я думаю, что игра на повышение для Лукашенко, будет военный конфликт или нет, она есть залог его выживания. И в этом смысле задержание Протасевича – это такая же история, когда он идет на опережение, идет на сознательный конфликт. Понятно, что никто, наверное, не будет стрелять из танков и так далее, хотя маленькие внутренние конфликты могут спровоцировать большую проблему. […] Это большая проблема. Это может стать большой проблемой. Прежде всего, подчеркну, для Российской Федерации. И в этом смысле, мне кажется, как часто многие пишут: «Вот, Путин держит Лукашенко на коротком поводке». Я думаю, что это очень и обратно, потому что Лукашенко вымогает и в этом смысле держит на поводке Путина своим поведением, своей непредсказуемостью и, самое главное, своим нежеланием уходить по-хорошему», — сказал он.





«Несколько млрд долларов для России в принципе семечки»

Также Шкляров рассказал, для чего, по его мнению, нужна интеграция с Россией.





«Вы знаете, мне кажется, это просто вопрос инерции, потому что с 99 года, как началась вся эта свистопляска, ничего не изменилось. Мы понимаем, что главное важное в моменте интеграции – это объединение в общую национальную валюту и надправительственными органами. Ее не было, и в 2019 году на этом поставили оба президента большой крест. Поэтому, знаете, за 26 лет, за 22 года, точнее, приблизительно Евросоюз разросся до 16 членов. По-моему, полное объединение валютной зоны произошло за 3 или 4 года. При желании это можно было бы сделать, при этом это 20 различных стран с разной экономикой, с разной налоговой системой и так далее. И это возможно. Я не вижу никакой проблемы, как это сделать. Отчасти налоговые системы объединены. Это всего лишь дискурс, всего лишь поддержка того информационного поля, но это не желание России… Или невозможность России НРЗБ Беларусь. Зачем? Она и так полностью зависима экономически, политически отчасти от России. Поэтому еще одна дотационная, 86-й какой-то округ совершенно не нужен, ни к чему», — считает он.





К тому же, по его словам, «из двух зол у Лукашенко до сих пор наименьшее. Цена этому вопросу – несколько миллиардов долларов, для России это в принципе семечки. Поэтому этот дискурс будет поддерживаться очень долго. Им кормят, очень условно, нас. И пока мы комментируем и думаем, что это важно я думаю, что этот дискурс будет продолжаться».





Он также рассказал, в каком смысле Беларусь России не нужна:

«Посмотрите, с каким рвением Россия хочет получить Беларусь. Мне кажется, это какой-то пережиток прошлого века, сознание, когда территориальная целостность или расширение территориальных границ имело какое-то значение. Оно не имеет никакого значения. Беларусь не дает никакой прибавочной стоимости ни с точки зрения технологий, ни с точки зрения трудовой миграции, потому что она и так открыта и возможна. И в этом смысле России Беларусь не нужна. И в данной степени пока при Лукашенко Россия нужна Беларуси…»





Аналитик считает, что «Беларусь будущего будет дружить, любить Российскую Федерацию и будет равноценным партнером, а не попрошайкой денег».

Что будет делать Беларусь будущего?

Шкляров считает, что в будущем Беларусь будет «проходить весь этап с нуля, строить свое государство с нуля, а не жить на обломках социалистических предприятий, МАЗ, КамАЗ, которые абсолютно устарели. Не потому что они в то время были придуманы как ненужные, но просто сами 26 лет экономического коллапса и деградации стали или сделали эти предприятия НРЗБ, и они не нужны. И в этом смысле конкуренция…».





«Зачем спасать эту баржу, она уже давно заржавела. Поэтому заново нужно строить экономику, на других принципах, на других целях. И в этом смысле вы абсолютно правы, Россия самодостаточна, и ни БелАЗ, ни МАЗ, ни все то, что Лукашенко пытается продать как очень важные для России активы, совершенно не нужно. Это всего лишь танцы с бубном. Никому не нужны. В равной степени, как и не нужны Западу, вы абсолютно правы», — отметил он.





Политолог выразил мнение, что «все-таки это маленькое государство, 9 миллионов, накормить их с их геополитическим положением будет не тяжело, но начало этой работы будет кропотливое и очень тяжелое».





«В этом смысле придется обучать, в этом смысле придется заново строить. Это будет полезно. Я думаю, что самая большая работа и самая большая тяжесть упадет на плечи белорусов после того, как рухнет этот режим, потому что нужно будет адаптироваться в новую жизнь», — считает Виталий Шкляров.

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