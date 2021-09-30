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При Совете Европы хотят создать орган по ситуации с правами человека в Беларуси

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию о создании постоянной группы или органа по ситуации с правами человека в Беларуси.

Одной из его задач будет мониторинг положения мигрантов, беженцев и лиц, ищущих убежища из нашей стране.

«Парламентская ассамблея обеспокоена разворачивающейся ситуацией гибридных атак со стороны беларусских властей, приводящей к усилению миграционного давления на границе Беларуси с Латвией, Литвой и Польшей. Тем более тревожно, что это было организовано беларусскими властями в ответ на санкции Европейского Союза против Беларуси, введенными за грубые нарушения прав человека. Ассамблея осуждает любое использование государствами мигрантов, беженцев и просителей убежища в политических целях», — говорится в документе, опубликованном на сайте ПАСЕ.

Ассамблея отметила, что тенденция к ограничению права на поиск убежища растет и осудила ее, в том числе и практику оттеснения мигрантов и просителей убежища в третьи страны, где потребности в международной защите не могут быть гарантированы.

В ПАСЕ напомнили об обязательстве стран-членов соблюдать принцип невыдворения и запрет на коллективную высылку иностранцев. Также резолюция призывает оказать помощь Латвии, Литве и Польше для защиты мигрантов.

Ассамблея призывает власти Беларуси прекратить использовать мигрантов и содействие их поездкам в Беларусь под ложным предлогом туризма, нести за них ответственность согласно международному праву и сотрудничать с Латвией, Литвой и Польшей, а также с ЕС по вопросам трансграничных договоренностей для разрешения ситуации с миграцией.

ПАСЕ также призывала власти Латвии, Литвы и Польши предоставлять поддержку мигрантам и гарантии для обеспечения прав человека и использовать задержание лишь в крайних случаях.

В поддержку резолюции было отдано 58 голосов, а против — 15.
reform.by
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