Лукашенко дал интервью CNN

"В качестве интервьюера выступил старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта Мэтью Чанс. Журналист задал ставшие уже традиционными для западной прессы вопросы. В их основе - грубые и откровенные фейки", - сообщили в пресс-службе Лукашенко.





Отметим, еще 9 августа нынешнего года на встрече с медиа в формате «Большой разговор с Президентом», где и присутствовала представитель телекомпании CNN, прозвучало предложение ответить на вопросы компании.





«Я не исключаю этого. При одном условии: если вы дадите все, что я скажу, не купируя, не вырезая, не добавляя, – сказал Глава государства. – Вот на этих условиях договоритесь с пресс-секретарем».









Как пишет БелТА, Лукашенко подробно рассказал о миграционной проблематике, назвав истинные причины и виновников сложившейся ситуации. Также высказался о сбежавших из Беларуси неудавшихся "революционерах". В интервью также поднималась тематика белорусско-российских отношений.





В частности, Лукашенко в очередной раз прокомментировал информацию насчет того, что Беларусь, может лишиться независимости и стать своего рода форпостом на западном направлении. Речь о Союзном государстве.





«Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, – это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования, – сказал правитель государства. – Такой вопрос (о потере независимости и вхождении в состав России. – Прим.) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят».