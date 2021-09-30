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Лукашенко дал интервью CNN

Александр Лукашенко 30 сентября дал интервью американской телекомпании CNN.

"В качестве интервьюера выступил старший международный обозреватель телеканала CNN в России, глава корпункта Мэтью Чанс. Журналист задал ставшие уже традиционными для западной прессы вопросы. В их основе - грубые и откровенные фейки", - сообщили в пресс-службе Лукашенко.

Отметим, еще 9 августа нынешнего года на встрече с медиа в формате «Большой разговор с Президентом», где и присутствовала  представитель телекомпании CNN, прозвучало предложение ответить на вопросы компании. 

«Я не исключаю этого. При одном условии: если вы дадите все, что я скажу, не купируя, не вырезая, не добавляя, – сказал Глава государства. – Вот на этих условиях договоритесь с пресс-секретарем».


Как пишет БелТА, Лукашенко подробно рассказал о миграционной проблематике, назвав истинные причины и виновников сложившейся ситуации. Также высказался о сбежавших из Беларуси неудавшихся "революционерах". В интервью также поднималась тематика белорусско-российских отношений.

В частности, Лукашенко в очередной раз прокомментировал информацию насчет того, что Беларусь, может лишиться независимости и стать своего рода форпостом на западном направлении. Речь о Союзном государстве.

«Что касается того, что Беларусь войдет в состав США, Великобритании или России, – это абсолютная глупость. Недавно я на этот вопрос тоже отвечал. Мы с Путиным, руководство России и Беларуси в целом, достаточно умны, чтобы в рамках двух независимых, суверенных государств создать такой союз, который будет еще сильнее унитарного образования, – сказал правитель государства. – Такой вопрос (о потере независимости и вхождении в состав России. – Прим.) в повестке дня не стоит вообще. Это выдумка коллективного Запада, как у нас говорят».
БП
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