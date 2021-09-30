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Косово и Сербия договорились о деэскалации. На пункты пропуска зайдут силы НАТО

Власти частично признанного Косово и Сербии договорились о деэскалации в регионе Северного Косово. Соглашение предусматривает, что Приштина отведет свой спецназ от границы с Сербией, его место займут силы НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака.

"У нас есть сделка! После двух дней интенсивных переговоров мы достигли соглашения о деэскалации и дальнейших действиях", - написал он.

Согласно тексту соглашения, силы НАТО (KFOR) зайдут на КПП "Ярине" и "Брняк" на границе с Сербией вместо косовского спецназа.

Кроме того, стороны создадут рабочую группу по решению проблемы автомобильных номеров жителей Северного Косова, населенного преимущественно сербами. У большинства здесь установлены сербские номера, тогда как Косово требует заменить их.

Напомним, ситуация на границе между Косово и Сербией обострилась 20 сентября, когда сотни косовских полицейских заняли КПП "Ярине" и "Брняк" и начали принудительно снимать сербские номера с автомобилей, меняя их на косовские и взимая пошлину в 5 евро.

В результате косовские сербы в течение нескольких дней протестовали на пунктах пропуска, а Сербия привела армию в повышенную боеготовность, критикуя "оккупацию" Северного Косово приштинской полицией.

 
 
 
 
 
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