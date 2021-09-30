Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter спецпредставителя ЕС по Западным Балканам Мирослава Лайчака.





"У нас есть сделка! После двух дней интенсивных переговоров мы достигли соглашения о деэскалации и дальнейших действиях", - написал он.





Согласно тексту соглашения, силы НАТО (KFOR) зайдут на КПП "Ярине" и "Брняк" на границе с Сербией вместо косовского спецназа.





Кроме того, стороны создадут рабочую группу по решению проблемы автомобильных номеров жителей Северного Косова, населенного преимущественно сербами. У большинства здесь установлены сербские номера, тогда как Косово требует заменить их.





Напомним, ситуация на границе между Косово и Сербией обострилась 20 сентября, когда сотни косовских полицейских заняли КПП "Ярине" и "Брняк" и начали принудительно снимать сербские номера с автомобилей, меняя их на косовские и взимая пошлину в 5 евро.





В результате косовские сербы в течение нескольких дней протестовали на пунктах пропуска, а Сербия привела армию в повышенную боеготовность, критикуя "оккупацию" Северного Косово приштинской полицией.







