Госсекретарь Совбеза о кризисе на границе: Только переговоры могут изменить ситуацию
Государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович считает, что решать проблему миграционного кризиса нужно дипломатическими усилиями.
"Решать проблему необходимо дипломатическими усилиями. Только цивилизованные переговоры могут изменить ситуацию. Однако в соседних столицах нас не хотят слышать. Кроме того, в отличие от наших западных соседей, Литвы, Латвии и Польши, где на приграничной территории введен режим чрезвычайной ситуации, в Беларуси представители СМИ имеют возможность получать объективную информацию непосредственно на местах", - заявил Вольфович во время посещения Вороновского района Гродненской области в качестве уполномоченного представителя президента в регионе. Госсекретаря Совбеза в четверг цитирует госагентство "БелТА".
фото для иллюстрации из открытого доступа
19:42 30/09/2021
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