«Мужу было плохо, он остался дома, я с маленьким сыном пошла в магазин. Зашли к бабушке, матери мужа, которая живет неподалеку. Пока были у нее, в дверь позвонили трое неизвестных с каменными лицами, спрашивали Алексея.





Не представлялись, ничего не говорили. Стало тревожно, — рассказывает его жена «Нашей Ниве». — Я позвонила мужу, он сначала не брал, потом говорит: «Не могу разговаривать». Мы пошли домой, подходим, а там те трое его уже выводят. Он успел мне шепнуть: это КГБ».





Мне ничего тогда не сказали. Вечером муж позвонил, сказал, что придут с обыском, чтобы я через них передала вещи. Сказал, предполагает за ним пришли за комментарии.





Обыск проводили около 11 вечера. Тогда и показали удостоверения — действительно КГБ. Обыск прошел цивилизованно, ничего не забрали, кроме телефона мужа. Сотрудники КГБ сказали, что возбуждены два дела — одно по статье 369 (оскорбление представителя власти), второе не помню. Но, как я поняла, дела завели не на Алексея, а в целом.





Леша активист, любит комментарии писать. Но я видела, что именно он писал в местной группе — там нет никаких оскорблений.





Где он сегодня я не знаю. Вчера он сказал, что его повезут в Минск. Звоню в КГБ — там не трубку снимают весь день».





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Задержания людей, которые оставляли комментарии о смерти кагэбэшника, застреленного Андреем Зельцером, проходят по всей стране.





По информации «Нашей Нивы», заведующим юридических консультаций сегодня поступил запрос из коллегии адвокатов. Сообщалось, что требуются 30 адвокатов, так как КГБ задержал 50 человек по 369-й (оскорбление представителя власти) и 130-й (разжигание вражды) статьям Уголовного кодекса.





Ранее в государственных СМИ и провластных телеграм-каналах уже угрожали ответственностью всем, кто писал комментарии о погибшем силовике. Замминистра внутренних дел Николай Карпенков в эфире СТВ говорил, что такие комментаторы — это «нелюди», «микробы», «враги особо циничные, которые заслуживают только физического уничтожения».



