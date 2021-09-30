Депутаты Палаты представителей собираются на открытии осенней сессии утвердить законопроект об изменении Конституции, который предполагает введение единого дня голосования, сообщил председатель нижней палаты белорусского парламента Владимир Андрейченко, пишет sputnik.by





По его словам, в работе над Конституцией предстоит еще ее дошлифовка, активное участие в этом процессе примут депутаты. После проект Основного закона страны вынесут на общественное обсуждение, а в начале 2022-го года – на республиканский референдум.

"Мы со своей стороны на открытии шестой сессии должны принять законопроект об изменении Конституции по вопросу введения единого дня голосования", - цитирует Андрейченко БелТА.





Осенняя сессия Палаты представителей начнет работу 4 октября.





Над конституционными поправками работает специальная комиссия в нижней палате парламента, имеющая временный формат. Одновременно в стране работала и Конституционная комиссия во главе с председателем КС Петром Миклашевичем, которая подготовила основной блок изменений в Конституцию и направила документ на рассмотрение главе государства.

Напомним, что 28 сентября в ходе специального совещания, посвященного новой Конституции, Александр Лукашенко поручил сформировать отдельную группу экспертов, которые дошлифуют проект изменений, а затем вынесут ему на рассмотрение и обсуждение.

Планируется, что впервые единый день голосования состоится в 2023-м году, когда будут избираться депутаты Палаты представителей и местных советов.



