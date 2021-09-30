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Джули Фишер: США проверяют информацию об американском гражданстве Андрея Зельцера

США проверяют информацию, был ли убитый в перестрелке с сотрудниками КГБ Андрей Зельцер гражданином этой страны

«Мы видели тревожные сообщения об инциденте со стрельбой в Минске 28 сентября и сожалеем о насилии и гибели людей», — заявила посол США в Беларуси Джули Фишер. 

«Мы видели сообщения из белорусских и российских источников о том, что жертва была гражданином США. Мы запрашиваем дополнительную информацию и в настоящее время не можем подтвердить такие сообщения», — подчеркнула дипломат.

Фишер также отметила: «Этот инцидент, по-видимому, является еще одним доказательством пренебрежения режимом правами человека и его готовности использовать экстремальные методы для угрозы предполагаемым политическим оппонентам — модель, которая, к сожалению, хорошо зарекомендовала себя в Беларуси.

Соединенные Штаты осуждают эти действия и весь спектр политически мотивированных нападений на гражданское общество, средства массовой информации, частные компании и политических оппонентов».
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