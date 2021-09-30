«Мы видели тревожные сообщения об инциденте со стрельбой в Минске 28 сентября и сожалеем о насилии и гибели людей», — заявила посол США в Беларуси Джули Фишер.





«Мы видели сообщения из белорусских и российских источников о том, что жертва была гражданином США. Мы запрашиваем дополнительную информацию и в настоящее время не можем подтвердить такие сообщения», — подчеркнула дипломат.





Фишер также отметила: «Этот инцидент, по-видимому, является еще одним доказательством пренебрежения режимом правами человека и его готовности использовать экстремальные методы для угрозы предполагаемым политическим оппонентам — модель, которая, к сожалению, хорошо зарекомендовала себя в Беларуси.





Соединенные Штаты осуждают эти действия и весь спектр политически мотивированных нападений на гражданское общество, средства массовой информации, частные компании и политических оппонентов».



