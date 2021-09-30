"Гибридная атака на Беларусь принимает новые, все более изощренные формы. Прикрываясь лицемерными лозунгами о демократии, в отношении нашей страны Западом наращивается политическое, экономическое, военное и информационное давление.





Демонстрируя полное пренебрежение международным правом, в ход идут обвинения в создании миграционного кризиса, по надуманным поводам раскручиваются очередные витки санкционной политики.





Расчет прост – экономически задушить страну, вызвать социальное недовольство и на этой волне осуществить новую попытку государственного переворота", - заявляет Андрейченко.





Как утвеждает чиновник, "в этих целях поощряется экстремистская и террористическая деятельность различного рода оппозиционных групп. Убийство сотрудника КГБ – прямое свидетельство нацеленности оппозиции на подрыв гражданского мира и общественной безопасности".







