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Андрейченко: Готовится новая попытка государственного переворота

Оппоненты действующей власти могут осуществить очередную попытку переворота, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко.

"Гибридная атака на Беларусь принимает новые, все более изощренные формы. Прикрываясь лицемерными лозунгами о демократии, в отношении нашей страны Западом наращивается политическое, экономическое, военное и информационное давление.

Демонстрируя полное пренебрежение международным правом, в ход идут обвинения в создании миграционного кризиса, по надуманным поводам раскручиваются очередные витки санкционной политики.

Расчет прост – экономически задушить страну, вызвать социальное недовольство и на этой волне осуществить новую попытку государственного переворота", - заявляет Андрейченко.

Как утвеждает чиновник, "в этих целях поощряется экстремистская и террористическая деятельность различного рода оппозиционных групп. Убийство сотрудника КГБ – прямое свидетельство нацеленности оппозиции на подрыв гражданского мира и общественной безопасности".
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