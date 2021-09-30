Президент Польши продлил режим ЧП на границе с Беларусью
Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о продлении действующего режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью на 60 дней.
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Президент Польши Анджей Дуда подписал указ относительно продления действующего режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью еще на 60 дней, об этом сообщает канцелярия польского лидера.
Решение основано на статье 230 пункта 2 Конституции страны. Указ направлен в сейм, который должен одобрить документ.
Режим чрезвычайного положения на границе был введен в сентябре и действовал в двух воеводствах Польши - Подляском и Люблинском, затронув почти 200 населенных пунктов. Действие ЧП должно было завершиться 2 октября.
Как пояснили тогда польские власти, данное решение вызвано миграционным кризисом и основано на "особой угрозе безопасности граждан и общественного порядка, связанной с текущей ситуацией на государственной границе Республики Польша с Республикой Беларусь".
Ситуация на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей обострилась летом текущего года. Соседние страны заявляют о росте числа нелегалов, задерживаемых на границе с нашей страной.
На границах началось строительство заграждений, призванных воспрепятствовать проникновению нелегалов из Беларуси
Источник: sputnik.by
15:51 30/09/2021
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