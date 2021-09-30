+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Президент Польши продлил режим ЧП на границе с Беларусью

Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о продлении действующего режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью на 60 дней.

фото носит иллюстративный характер

Президент Польши Анджей Дуда подписал указ относительно продления действующего режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью еще на 60 дней, об этом сообщает канцелярия польского лидера.

Решение основано на статье 230 пункта 2 Конституции страны. Указ направлен в сейм, который должен одобрить документ.

Режим чрезвычайного положения на границе был введен в сентябре и действовал в двух воеводствах Польши - Подляском и Люблинском, затронув почти 200 населенных пунктов. Действие ЧП должно было завершиться 2 октября.

Как пояснили тогда польские власти, данное решение вызвано миграционным кризисом и основано на "особой угрозе безопасности граждан и общественного порядка, связанной с текущей ситуацией на государственной границе Республики Польша с Республикой Беларусь".

Ситуация на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей обострилась летом текущего года. Соседние страны заявляют о росте числа нелегалов, задерживаемых на границе с нашей страной. 

На границах началось строительство заграждений, призванных воспрепятствовать проникновению нелегалов из Беларуси
Источник: sputnik.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Павел Знавец
Бабье лето
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ
Александр Волчанин
Слава Героям Чернобыля....


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]