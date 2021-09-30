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Президент Польши Анджей Дуда подписал указ относительно продления действующего режима чрезвычайного положения на границе с Беларусью еще на 60 дней, об этом сообщает канцелярия польского лидера.





Решение основано на статье 230 пункта 2 Конституции страны. Указ направлен в сейм, который должен одобрить документ.





Режим чрезвычайного положения на границе был введен в сентябре и действовал в двух воеводствах Польши - Подляском и Люблинском, затронув почти 200 населенных пунктов. Действие ЧП должно было завершиться 2 октября.





Как пояснили тогда польские власти, данное решение вызвано миграционным кризисом и основано на "особой угрозе безопасности граждан и общественного порядка, связанной с текущей ситуацией на государственной границе Республики Польша с Республикой Беларусь".





Ситуация на границах Беларуси с Литвой, Латвией и Польшей обострилась летом текущего года. Соседние страны заявляют о росте числа нелегалов, задерживаемых на границе с нашей страной.





На границах началось строительство заграждений, призванных воспрепятствовать проникновению нелегалов из Беларуси







