Арсений Сивицкий. Очередной, пятый, пакет санкций Евросоюза в отношении властей Беларуси, который может быть принят в середине октября 2021 года, вероятно, продублируют США, Канада, Великобритания, Швейцария, заявил в Смартэфире политический аналитик





“Такой риск существует. Как показывает предыдущий опыт, Евросоюз координирует свою деятельность как минимум с США, Канадой и Великобританией. Существует высокая вероятность, если 5-й пакет будет принят Брюсселем, он будет продублирован США и другими западными странами, включая Канаду, Великобританию, Швейцарию, а также странами, которые имеют плотные глубокие отношения с ЕС, например, кандидаты на вступление в ЕС”, - пояснил Сивицкий.





Он добавил, что высоки риски того, что и Украина поддержит будущий санкционный пакет. Сивицкий напомнил, что 5-й пакет может коснуться, в том числе, сфер деревообработки, связи и затронуть более широкое число белорусских банков.









Напомним, Европейский союз ввел уже четыре пакета санкций в отношении белорусских чиновников. Так, 1 октября 2020 года ЕС на саммите в Брюсселе согласовал первый санкционный список людей, которые, по мнению ЕС, "ответственны за фальсификацию выборов и нарушение прав человека".





В ноябре Европейский союз утвердил еще один пакет санкций, затрагивающий ряд официальных лиц страны, включая президента Александра Лукашенко.





17 декабря Евросоюз опубликовал новый, третий, пакет индивидуальных санкций и ограничительных мер в отношении Беларуси. В него вошли 29 человек и 7 юридических лиц.





21 июня 2021 года Евросоюз официально утвердил 4-й пакет санкций по Беларуси, в списке 8 компаний и 76 физлиц. Ограничения также ввели Канада (в списке 17 физлиц и 5 белорусских организаций), Великобритания (11 физлиц и 2 организации). Расширили санкционный список и США - 16 физических лиц и 6 правоохранительных организаций.





Накануне также стало известно, что работа над 5-ым пакетом санкций в отношении Беларуси началась, новые ограничительные меры будут отражать миграционное давление на границах Литвы, Латвии и Польши.