Правозащитники сообщают о массовых задержаниях за комментарии об убийстве сотрудника КГБ
Из разных городов Беларуси приходят сообщения об арестах на основании уголовных статей 369 (оскорбление представителя власти) и 130 (разжигание вражды).
Причиной массовых задержаний стали, по словам правозащитников, негативные комментарии к новости об убийстве сотрудника КГБ и айтишника Андрея Зельцера.
В списках волонтеров на утро 30 сентября значилось полтора десятка фамилий, но некоторые источники сообщают о полусотне задержанных.
В соцсетях подтверждают, что их самих или близких задерживали по статье 130 УК за комментарии по поводу двух убийств под публичными постами. Одних после допроса отпускали, а других развозили по изоляторам.
Накануне заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков пригрозил жесткими мерами со стрельбой против тех, кто задумает оскорблять сотрудников правоохранительных органов или не упорядочиться им.
13:55 30/09/2021
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