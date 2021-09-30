Причиной массовых задержаний стали, по словам правозащитников, негативные комментарии к новости об убийстве сотрудника КГБ и айтишника Андрея Зельцера.





В списках волонтеров на утро 30 сентября значилось полтора десятка фамилий, но некоторые источники сообщают о полусотне задержанных.





В соцсетях подтверждают, что их самих или близких задерживали по статье 130 УК за комментарии по поводу двух убийств под публичными постами. Одних после допроса отпускали, а других развозили по изоляторам.





Накануне заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков пригрозил жесткими мерами со стрельбой против тех, кто задумает оскорблять сотрудников правоохранительных органов или не упорядочиться им.