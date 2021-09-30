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Правозащитники сообщают о массовых задержаниях за комментарии об убийстве сотрудника КГБ

Из разных городов Беларуси приходят сообщения об арестах на основании уголовных статей 369 (оскорбление представителя власти) и 130 (разжигание вражды).

Причиной массовых задержаний стали, по словам правозащитников, негативные комментарии к новости об убийстве сотрудника КГБ и айтишника Андрея Зельцера.

В списках волонтеров на утро 30 сентября значилось полтора десятка фамилий, но некоторые источники сообщают о полусотне задержанных.

В соцсетях подтверждают, что их самих или близких задерживали по статье 130 УК за комментарии по поводу двух убийств под публичными постами. Одних после допроса отпускали, а других развозили по изоляторам.

Накануне заместитель министра внутренних дел Николай Карпенков пригрозил жесткими мерами со стрельбой против тех, кто задумает оскорблять сотрудников правоохранительных органов или не упорядочиться им.
Свобода
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