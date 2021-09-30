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Латвия отказала Минску в допросе главы МИД и мэра Риги

Латвийская сторона отказала Минску в вызове на допрос министра иностранных дел Эдгара Ринкевич и мэра Риги Мартиньша Стакиса, сообщил первый заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович в четверг.


"Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.130 (разжигание национальной вражды по признаку национальности) УК. Проведены необходимые процессуальные действия. Во второй половине июля мы направили в адрес латвийских коллег просьбу о вручении этим должностным лицам уведомлений, согласно которым они должны явиться на допрос в Следственный комитет. 

До последнего времени какого-либо ответа получено не было. В связи с этим 20 сентября по установленной межгосударственными договорами процедуре мы повторно отправили просьбу о допросе латвийских должностных лиц по данному обстоятельству, но уже на территории Латвии", - рассказал Шандарович. Его цитирует госагентство БелТА. 

Представитель СК пояснил, что "официальная реакция поступила буквально на днях". 

"В ответе на наш запрос латвийская сторона указала, что не может исполнить запрос и что "действия латвийских должностных лиц содержат тенденциозные оценки исключительно политического акта, ни в коем случае не имеющего целью унизить национальную честь и достоинство беларусов, а лишь декларировать приверженность развитию политических свобод в гражданском обществе", - отметил он. 

Как сообщалось, 24 мая в Риге у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Беларуси был заменен на исторический бело-красно-белый. 

Флаг заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижско думы Мартиньш Стакис. Мэр Риги отметил, что этот жест - инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель - выразить поддержку всем, кто подвергается репрессиям со стороны режима Лукашенко.

Генпрокурор Беларуси 28 мая возбудил уголовное дело по ч.3 ст.130 УК против мэра Риги и министра иностранных дел Латвии в связи с этим инцидентом. 
Источник: interfax.by
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