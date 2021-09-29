



В принципе, официальные лица ЕС, Польши, Литвы и Латвии ранее неоднократно называли ситуацию на белорусской границе «гибридной атакой» и агрессией белорусских властей. Это звучало как на отдельных пресс-конференциях, так и на саммитах.





Однако официальной квалификации, на которую можно было бы ссылаться при принятии тех или иных решений, до сих пор не было.





В среду, 29 сентября 2021 года Еврокомиссия приняла план действий в отношении нелегальной миграции и официально признала создавшуюся на границе с Беларусью ситуацию как «гибридную атаку Беларуси».





«Сегодня было принято дополнение к так называемому миграционному пакету. Он был принят год назад, сегодня прошла оценка самого пакета и, что очень важно для Литвы, происходящее у границ Литвы, Латвии и Польши с Беларусью, на внешней границе с ЕС, эта было признано гибридной атакой», - заявил BNS член Еврокомиссии Виргиниюс Синкявичюс.





Как сообщает Delfi, Еврокомиссия обновила план действий по борьбе с торговлей людьми и нелегальной миграцией, куда включила в том числе меры против действий Беларуси на границе с ЕС.