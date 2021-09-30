Беларусь могут лишить права голоса в ИКАО
Чесли «Салли» Салленбергер, номинированный президентом Джо Байденом на пост представителя США Международной организации гражданской авиации (ИКАО), заявил, что Беларусь должна быть лишена права голосовать в этой структуре.
По его мнению, это необходимо сделать в ответ на перехват пассажирского лайнера компании Ryanair в мае.
Салленбергер сделал это заявление на слушаниях в сенатском Комитете по международным отношениям, который принимает решение об утверждении его в должности. Салленбергер подчеркнул, что арест блогера Романа Протасевича, летевшего рейсом Ryanair, «продемонстрировал грубейшее несоблюдение норм авиационной безопасности» властями Беларуси.
Салленбергер приобрел мировую известность в 2009 году в результате так называемого «чуда на Гудзоне»: он посадил авиалайнер, оба двигателя которого вышли из строя в результате столкновения со стаей птиц, на реку и таким образом спас пассажиров и экипаж.
В последующие годы пилот занимался проблемами авиационной безопасности в различных структурах.
Источник: golosameriki.com
10:14 30/09/2021
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