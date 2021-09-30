Путин наградил Кадырова орденом
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении главы Чеченской республики Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
Об этом в инстаграме сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.
Он опубликовал копию указа Путина, в котором говорится, что Кадыров награждается орденом "за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской республики и многолетнюю добросовестную работу".
При этом на сайте Кремля пока нет информации о награждении Кадырова орденом, сообщает Настоящее время.
В 2006 году Кадыров удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Также его награждали орденами Мужества (2003) и Почета (2015), медалью "За воинскую доблесть" II степени (2000) и чеченским орденом Кадырова (2005).
В 2006-м он получил звание Героя России, а в 2020-м Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии. Кроме того, у Кадырова есть почетные звания "Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики" и "Заслуженный строитель Чеченской Республики".
На выборах, которые проходили с 17 по 19 сентября, Рамзан Кадыров был переизбран на пост главы Чечни, побив мировой рекорд по числу голосов избирателей: он набрал 99,7%.
10:07 30/09/2021
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