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Путин наградил Кадырова орденом

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении главы Чеченской республики Рамзана Кадырова орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

Об этом в инстаграме сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев.

Он опубликовал копию указа Путина, в котором говорится, что Кадыров награждается орденом "за большой вклад в социально-экономическое развитие Чеченской республики и многолетнюю добросовестную работу".

При этом на сайте Кремля пока нет информации о награждении Кадырова орденом, сообщает Настоящее время.

В 2006 году Кадыров удостоился ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени. Также его награждали орденами Мужества (2003) и Почета (2015), медалью "За воинскую доблесть" II степени (2000) и чеченским орденом Кадырова (2005). 

В 2006-м он получил звание Героя России, а в 2020-м Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии. Кроме того, у Кадырова есть почетные звания "Заслуженный работник физической культуры Чеченской Республики" и "Заслуженный строитель Чеченской Республики".

На выборах, которые проходили с 17 по 19 сентября, Рамзан Кадыров был переизбран на пост главы Чечни, побив мировой рекорд по числу голосов избирателей: он набрал 99,7%.
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