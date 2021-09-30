За какие средства будет осуществлена закупка и поможет ли это укрепить боеспособность белорусской армии?





Егор Лебедок. Своим мнением с газетой «Белорусы и рынок» поделился военный эксперт





— Егор, есть ли у вас предположения, к каким решениям могли прийти переговорщики? Насколько могут сблизиться страны в военном плане?





— На пресс-конференции по итогам переговоров Путин сообщил: «Сегодня нами также обсужден вопрос строительства единого оборонного пространства и обеспечения безопасности Союзного государства на внешнем периметре». Именно к этому и стремится Российская Федерация в отношении Беларуси, с одним уточнением, что оборонное пространство двух стран должно в максимально возможной степени контролироваться Россией. Пример «обеспечения безопасности на внешнем периметре» был продемонстрирован в тот же день, когда на боевое дежурство в Гродно заступили российские комплексы ПВО С-400, а также российские Су-30СМ с российскими летчиками на авиабазе в Барановичах.





В целом именно военное сотрудничество было и остается на передовой линии интеграции. Уточню лишь, что исключительно военное, поскольку планы по военно-техническому в заявленных масштабах и сроках не выполняются.





Очередной этап военного сотрудничества — учения «Славянское братство — 2020» — был продемонстрирован буквально через месяц после выборов, когда Лукашенко нуждался в поддержке Путина как минимум на международной арене. Тогда учения из простых трехсторонних (Сербия впоследствии отказалась от участия) были переформатированы в учения с прямой переброской десантников из России в Беларусь и применением стратегической российской авиации, имитировавшей нанесение ракетно-бомбовых ударов вблизи границы с Польшей. На этой территории давно не было стратегической авиации России, тем более с имитацией удара по соседней стране. Кстати, на следующий день, как бы в ответ, американский Б-52 имитировал нанесение ракетно-бомбового удара уже по территории непосредственно Беларуси, чего на моей памяти не было вообще.





В дальнейшем тема военного сотрудничества получила развитие в создании так называемых совместных белорусско-российских учебно-боевых центров. Первым и пока единственным является такой центр на территории Беларуси. Ввиду основной его функции (боевые дежурства в рамках единой региональной системы ПВО) правильнее было бы назвать его боевым центром с элементами обучения. Напомню, предполагалось создание еще двух центров в Калининграде для обучения наших военнослужащих действиям на БТР-82А, а также в Нижегородской области (вероятно, в Мулино) для подготовки мотострелковых и танковых подразделений. Военнослужащие трех механизированных бригад ездили в Мулино на совместные учения в марте 2021 года, и в настоящее время там присутствуют военнослужащие 19-й бригады в рамках учений «Запад». Не удивлюсь, если это и преподнесут как центр. Но в Калининграде обучения нет. Судя по открытым источникам, до сих пор нет и запланированных к поставке в Беларусь БТР-82А.





Фактически под вывеской учебно-боевых центров Россия разместила в Беларуси свои войска. Это и есть один из желаемых для России шагов в рамках военного сотрудничества. В разговоре 9 августа Лукашенко упомянул, что обсуждалось и создание единого совместного российско-белорусского министерства обороны, на что он пока не пошел. Это то, к чему Россия в военном плане стремится в отношении Беларуси, — полный контроль над военной составляющей.





— Расходы Беларуси на оборону в 2019 году составили около 550 млн долларов. Дефицит Республиканского бюджета в этом году с дефицитом, и в следующем году санкции еще больше ухудшат ситуацию. За счет каких средств Беларусь будет покупать заявленное вооружение? За счет других силовиков, учителей, новых «специальных» кредитов от России? Или, может, есть другие варианты?





— Беларусь приобретает серьезное российское вооружение, как например Су-30СМ, за счет российских кредитов. Есть целевые кредитные соглашения, как в случае указанных самолетов (хотя точные их условия неизвестны). Также Лукашенко желает приобрести вооружение за счет «сэкономленной» части российского кредита на строительство БелАЭС.





Военного бюджета Беларуси недостаточно для закупки серьезных вооружений. Например, закупка 12 Су-30СМ оценивается, по различным данным, в 400— 600 млн долларов, то есть почти в весь годовой бюджет на оборону. Закупка даже дивизионного комплекса С-400 обойдется в не меньшую сумму (даже в варианте закупки комплексов, бывших в употреблении).





Что касается расходов бюджета на оборону, то уместно упомянуть, что с 2015 года исполненные расходы в абсолютном выражении превышают изначально запланированные в годовых бюджетах, а с 2011 года расходы бюджета на оборону в суммарных расходах превышает запланированную долю. То есть на реализации планов в отношении обороны государство не экономит.





— На встрече с Владимиром Путиным Александр Лукашенко заявил: «Нас начинают с юга подогревать, а что еще будет? Мы должны готовиться: 1200 километров граница с Украиной, нам придется закрывать и этот периметр. И мы вели речь, что С-400 нам будет к месту». Какие есть угрозы с юга? Насколько разумно сейчас тратить ресурсы на вооружение белорусско-украинской границы? Как украинская сторона отреагирует на С-400 вблизи их границы?





— Военно-политические отношения с Украиной за последний год серьезно испорчены, хотя на сегодня еще не обострены.





Украина стремится полностью выйти из сферы влияния России, и последняя воспринимает это если не как явную угрозу, то минимум как потенциальную. Этот фактор, а также совместная внешняя и военная политика Беларуси и России превращают юг в потенциально опасное для Беларуси направление. Причем как в прямом конфликте с Украиной, так и в ходе возможного конфликта Беларусь+Россия против НАТО. В частности, открывается дополнительное направление нанесения ракетных и авиационных ударов по Беларуси. Не обязательно самой Украиной, возможно, например, нанесение ударов со стороны Черного моря средствами блока НАТО, предоставление воздушного пространства для ведения авиаразведки и т.п. В таких условиях происходит изменение подходов, в том числе и к организации ПВО Беларуси.





Поскольку приобретение Беларусью С-400 пока сомнительно, то из упоминаемой фразы Лукашенко вполне может следовать намерение размещения на наших южных рубежах С-400 Российской Федерации. Конечно, такая ситуация повлияет на руководство Украины сильнее, чем если бы это были сугубо белорусские комплексы. Не исключаю, что в связи с этим заявлением Лукашенко после учений российские С-400 из Гродно могут быть перебазированы на южные рубежи Беларуси или поставлены новые подразделения из России. Возможен вариант и с сохранением в Гродно российских С-400. А на южные рубежи направят, например, подразделения гродненского 1-го зенитно-ракетного полка. Но, естественно, Россия будет стремиться разместить там свои комплексы для предотвращения политических маневров Беларуси с Украиной. Если бы Лукашенко разместил свои средства ПВО, то мог бы их оперативно свернуть. Российские же ПВО так быстро не свернешь: как минимум это не сделаешь без участия России.





Конечно, при размещении российских комплексов ПВО на юге Беларуси отношения между Украиной и Беларусью уже перестанут лежать сугубо в политической плоскости и перейдут и в военную. На данном этапе стоит детально оценивать ситуацию, не является ли заявление Лукашенко просто нагнетанием или блефом в целях, например, снятия украинских запретов в отношении «Белавиа» и других ограничительных мер, в том числе и санкций ЕС (подстегнуть Украину к переговорам с ЕС в целях сделки «неразмещение С-400 в обмен на снятие санкций»).





— Насколько закупка вооружения на миллиард долларов повысит боеспособность белорусской армии? Может, лучше тратить средства на кибербезопасность? Страны НАТО, например, увеличивают свои бюджеты в этом направлении, в то время как Беларусь закупает C-400…





— Говоря о закупке вооружения, Лукашенко имел в виду не новые сделки, а уже во многом текущие (например, Су-30 СМ, стоимость которых до 600 млн, вертолеты Ми-35, два батальонных комплекта БТР-82А и др.). Конечно же, если стремиться к поддержанию боеспособности армии на высоком уровне, ее нужно перевооружать. Как показывают конфликты последнего десятилетия (Сирия, Карабах. Афганистан), во многом все решают автомат, артиллерия и авиация. Безусловно, следует готовиться к войне в сфере инфраструктуры, киберопераций, информационно-психологических операций и в целом, как это развивается в США, к многосферным операциям. Но роль обычных вооружений на данном этапе развития боевых действий очень важна и иногда решающая, особенно с учетом того, что наша армия предназначена сейчас для отражения непосредственно военного удара, который осуществляет и иррегулярными силами (проще говоря, в краткосрочной перспективе с помощью киберопераций повстанца, талиба или игиловца вы не победите).



